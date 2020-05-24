FACUA informa
Boletín semanal número 604
24/05/2020
Banco Santander devuelve a un matrimonio 430 euros de comisiones que les cobró durante 5 años "por error"
El Ministerio de Asuntos Económicos envía un requerimiento al negocio que promociona Alvise Pérez
FACUA Cádiz denuncia al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por anunciar tarifas de Naturgy
FACUA denuncia el oscuro negocio que promociona Alvise Pérez, señalado por una larga lista de bulos
FACUA Cádiz informa a los clientes de Dentix de sus derechos ante un posible cierre de las clínicas
FACUA Córdoba denuncia al festival Puro Latino Fest Córdoba 2020 por vender entradas sin tener licencia
El Ministerio de Consumo anuncia que llevará a tribunales a las aerolíneas que sigan vulnerando la ley
El Gobierno analiza las mascarillas de la Comunidad de Madrid a petición de FACUA: no son FFP2
FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que no castigue más a los usuarios con una nueva zona azul
FACUA denuncia a Lufthansa por incumplir la ley al llenar por completo un vuelo Madrid-Linz (Austria)
FACUA Cádiz convoca a los afectados por el posible cierre de Dentix a una asamblea virtual
FACUA Córdoba insta al Ayuntamiento a que cancele la celebración del Puro Latino Fest Córdoba 2020
FACUA Madrid pide a la Comunidad una auditoría en el transporte para controlar la sobreocupación
Si no tienes la tarifa PVPC, puedes estar pagando hasta un 91% más por cada kWh de luz que consumes
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