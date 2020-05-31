FACUA informa
Boletín semanal número 605
31/05/2020
Tras las denuncias de FACUA, la web 'Gobierno Dimisión' identifica como propietario a una inmobiliaria
FACUA Sevilla denuncia la existencia de 400 familias en Almensilla sin acceso a agua potable
Un centro de atención temprana cancela la atención psicopedagógica a un niño con necesidades especiales
Represalias: la Junta de Andalucía consuma el desalojo de FACUA Cádiz de su sede desde 1983
FACUA participa en un encuentro online sobre el consumo post Covid-19 de la asociación Uncurepa de Panamá
Por el Clima de Sevilla advierte de que el coche debe ceder espacio a formas de movilidad sostenibles
FACUA Madrid pone en marcha un ciclo formativo dirigido a sus socios
FACUA Andalucía advierte de que el sello 'Andalucía segura' no garantiza la seguridad de los usuarios
El Consejo de Hermandades de Sevilla reembolsará finalmente el precio de sillas y palcos
FACUA Andalucía participa en el Congreso virtual 'El futuro del turismo post Covid-19'
Los usuarios tienen derecho al reembolso de los abonos de temporada de los equipos de fútbol
La Comunidad de Madrid sigue sin tomar medidas ante las irregularidades detectadas en sus mascarillas
Un cajero de ING 'perdió' 850 euros ingresados por un usuario: los ha devuelto tras la actuación de FACUA
FACUA Castilla-La Mancha traslada a la Junta las problemáticas en consumo durante el estado de alarma
La web 'Gobierno Dimisión' deja al descubierto nombres, correos y cuentas bancarias de usuarios
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