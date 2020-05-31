FACUA informa

Boletín semanal número 605
31/05/2020

Tras las denuncias de FACUA, la web 'Gobierno Dimisión' identifica como propietario a una inmobiliaria

FACUA Sevilla denuncia la existencia de 400 familias en Almensilla sin acceso a agua potable

Un centro de atención temprana cancela la atención psicopedagógica a un niño con necesidades especiales

Represalias: la Junta de Andalucía consuma el desalojo de FACUA Cádiz de su sede desde 1983

FACUA participa en un encuentro online sobre el consumo post Covid-19 de la asociación Uncurepa de Panamá

Por el Clima de Sevilla advierte de que el coche debe ceder espacio a formas de movilidad sostenibles

FACUA Madrid pone en marcha un ciclo formativo dirigido a sus socios

FACUA Andalucía advierte de que el sello 'Andalucía segura' no garantiza la seguridad de los usuarios

El Consejo de Hermandades de Sevilla reembolsará finalmente el precio de sillas y palcos

FACUA Andalucía participa en el Congreso virtual 'El futuro del turismo post Covid-19'

Los usuarios tienen derecho al reembolso de los abonos de temporada de los equipos de fútbol

La Comunidad de Madrid sigue sin tomar medidas ante las irregularidades detectadas en sus mascarillas

Un cajero de ING 'perdió' 850 euros ingresados por un usuario: los ha devuelto tras la actuación de FACUA

FACUA Castilla-La Mancha traslada a la Junta las problemáticas en consumo durante el estado de alarma

La web 'Gobierno Dimisión' deja al descubierto nombres, correos y cuentas bancarias de usuarios

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