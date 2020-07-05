FACUA informa
Boletín semanal número 610
05/07/2020
Tras darse de baja, Naturgy infló el último recibo de una usuaria para cobrarle 871 euros
Datos personales de usuarios de Málagabici, al descubierto: FACUA denuncia a la empresa municipal
El TS confirma la nulidad del 'tarifazo' del agua que aprobó el Ayuntamiento de Almendralejo en 2016
FACUA Madrid imparte un taller online sobre derechos de los usuarios en el sector aéreo, hoteles y ocio
Fraude en subvenciones: Fiscalía del TSJA se querellará contra el juez Serrano, jefe de Vox en Andalucía
Usura: Cofidis cobró durante 20 años 2.700 euros de intereses a una usuaria por un crédito de sólo 1.000
¿Sabes qué normas debes seguir al circular con patinetes eléctricos? FACUA Sevilla te da las claves
FACUA Madrid critica que el sello 'Garantía Madrid' se obtenga con una mera declaración responsable
FACUA reclama la mejoría de la cobertura de internet en las zonas rurales de Teruel
FACUA pide al Ministerio de Consumo que actúe ante el fraude de los 902
FACUA Madrid denuncia los altos niveles de ocupación en la red de Metro de Madrid
#QuieroMiDinero: Tras la campaña de FACUA, Línea Directa devuelve dinero a los usuarios que lo reclaman
Organizaciones sociales reclaman un modelo turístico andaluz sostenible, seguro y basado en el consenso
FACUA pide a Turismo de Madrid que confirme la existencia de garantías frente a la quiebra de Pullmantur
La Mesa Social del Agua reclama una transición hídrica justa
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