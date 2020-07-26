FACUA informa

Boletín semanal número 613
26/07/2020

Así distribuirá el Gobierno en 2020 las subvenciones a las asociaciones de consumidores

El TSJA admite a trámite la querella de Fiscalía contra el exlíder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano

FACUA Sevilla advierte del peligro de adicción a las casas de apuestas y de juego 'online'

Centros de depilación con láser, FACUA Sevilla te asesora sobre tus derechos como usuario

La Comisión Europea da luz verde al decreto de Consumo sobre publicidad y juego

Estos son tus derechos como consumidor si se producen nuevas limitaciones a la movilidad o confinamientos

La bombona de butano desciende 5,1% y se sitúa en los 12,72 euros

Baleares anuncia multas de 24.000 euros por fraudes hipotecarios denunciados por FACUA

FACUA Madrid solicita al Gobierno de la Comunidad que aumente la red de residencias públicas

Condenan a Unicaja a devolver 55.000 euros de cláusula suelo a una socia de FACUA

Comedores escolares: FACUA Sevilla informa sobre los criterios de admisión y características del servicio

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