FACUA informa
Boletín semanal número 613
26/07/2020
Así distribuirá el Gobierno en 2020 las subvenciones a las asociaciones de consumidores
El TSJA admite a trámite la querella de Fiscalía contra el exlíder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano
FACUA Sevilla advierte del peligro de adicción a las casas de apuestas y de juego 'online'
Centros de depilación con láser, FACUA Sevilla te asesora sobre tus derechos como usuario
La Comisión Europea da luz verde al decreto de Consumo sobre publicidad y juego
Estos son tus derechos como consumidor si se producen nuevas limitaciones a la movilidad o confinamientos
La bombona de butano desciende 5,1% y se sitúa en los 12,72 euros
Baleares anuncia multas de 24.000 euros por fraudes hipotecarios denunciados por FACUA
FACUA Madrid solicita al Gobierno de la Comunidad que aumente la red de residencias públicas
Condenan a Unicaja a devolver 55.000 euros de cláusula suelo a una socia de FACUA
Comedores escolares: FACUA Sevilla informa sobre los criterios de admisión y características del servicio
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