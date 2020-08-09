FACUA informa
Boletín semanal número 615
09/08/2020
Vodafone devuelve a una socia de FACUA Cádiz 960 euros que le siguió cobrando tras cancelar el contrato
Fiatc devuelve 461 euros a una socia de FACUA a la que tardó 4 años en dar de baja un seguro de decesos
FACUA detecta diferencias de hasta el 129% al comparar tarifas de móvil con llamadas ilimitadas
Tarifas eléctricas: FACUA detecta diferencias al alza de hasta el 60% en el mercado libre frente al PVPC
FACUA Sevilla aconseja al colectivo migrante sobre sus derechos en distintos sectores
FACUA Córdoba denuncia que el Ayuntamiento incumple reiteradamente la normativa del sector del taxi
El portavoz de FACUA ejercerá la acusación popular contra el exlíder de Vox en Andalucía
FACUA Sevilla pide a la Junta que aclare las medidas que pondrá en marcha para la vuelta a las aulas
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