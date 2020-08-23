FACUA informa
Boletín semanal número 617
23/08/2020
FACUA Andalucía critica la inacción de la Junta ante la desprotección de los usuarios en compras 'online'
FACUA avisa de posibles desprendimientos en el interior de tubos Arena Swim Snorkel vendidos en Decathlon
FACUA Córdoba denuncia a Spartan Race España por no devolver el importe de su carrera cancelada
FACUA valora positivamente la ampliación hasta septiembre de la prohibición de cortes de luz, agua y gas
FACUA Málaga insta al Ayuntamiento a multar al Málaga CF por no devolver la parte no disfrutada del abono
Iberia tarda 2 años en indemnizar a un pasajero por romper su maleta: ha sido tras la actuación de FACUA
La firma de recobros WMCE intenta cobrar una falsa deuda con Endesa amenazando con tribunales... a FACUA
FACUA Cádiz insta a Salud a que compruebe que las clínicas Dentix garantizan la seguridad de los usuarios
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