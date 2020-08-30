FACUA informa

Boletín semanal número 618
30/08/2020

Alertan del riesgo de incendio en varios modelos de Audi por un problema en el alternador de arranque

FACUA insta a que se retome la frecuencia normal de paso de los autobuses de Avilés, Castrillón y Corvera

Sin lecturas reales en 2 meses: FACUA Córdoba aconseja reclamar a Emacsa que refacture los altos recibos

FACUA reclama al Gobierno medidas que faciliten el pago a plazos de recibos pendientes de agua, luz o gas

Una empresa de certificación eléctrica simula ser de la Junta al usar su nombre y logo, denuncia FACUA

Jazztel anula una falsa deuda de 572 euros a un usuario de Málaga que sufrió suplantación de identidad

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