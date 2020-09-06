FACUA informa
Boletín semanal número 619
06/09/2020
FACUA ve escandaloso que Bankia se fusione con CaixaBank sin haber devuelto 20.000 millones del FROB
Consumo anuncia una norma para poner fin al fraude de los 902, una histórica reivindicación de FACUA
Si no tienes la tarifa PVPC, estás pagando hasta un 56% más por cada kWh de electricidad que consumes
FACUA Catalunya aconseja a los usuarios de Barcelona que reclamen lo cobrado de más en el recibo del agua
FACUA denuncia que el fraude de los 902 provoca perjuicios millonarios a los consumidores
FACUA compara las 90 tarifas de móvil con llamadas ilimitadas que ofertan 25 compañías
FACUA denuncia ante la AEPD la difusión de datos de miles de trabajadores de centros educativos de Madrid
FACUA celebrará el 12 de septiembre por videoconferencia su 4º Congreso, que inaugurará Alberto Garzón
Bajada interanual del 7,1% en el recibo de la luz del usuario medio, según el análisis de FACUA
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