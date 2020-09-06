FACUA informa

Boletín semanal número 619
06/09/2020

FACUA ve escandaloso que Bankia se fusione con CaixaBank sin haber devuelto 20.000 millones del FROB

Consumo anuncia una norma para poner fin al fraude de los 902, una histórica reivindicación de FACUA

Si no tienes la tarifa PVPC, estás pagando hasta un 56% más por cada kWh de electricidad que consumes

FACUA Catalunya aconseja a los usuarios de Barcelona que reclamen lo cobrado de más en el recibo del agua

FACUA denuncia que el fraude de los 902 provoca perjuicios millonarios a los consumidores

FACUA compara las 90 tarifas de móvil con llamadas ilimitadas que ofertan 25 compañías

FACUA denuncia ante la AEPD la difusión de datos de miles de trabajadores de centros educativos de Madrid

FACUA celebrará el 12 de septiembre por videoconferencia su 4º Congreso, que inaugurará Alberto Garzón

Bajada interanual del 7,1% en el recibo de la luz del usuario medio, según el análisis de FACUA

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