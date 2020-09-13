FACUA informa
Boletín semanal número 620
13/09/2020
Olga Ruiz, nueva presidenta de FACUA
El SAS alega no contratar más personal en el Distrito Bahía de Cádiz-La Janda por falta de profesionales
El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, deja la Presidencia este sábado en su 4º Congreso
Movistar siguió cobrando durante 10 meses dos líneas de teléfono que una socia de FACUA pidió dar de baja
BBVA negó la moratoria a una hipotecada por no cumplir los requisitos pese a que su pareja sí los reunía
La AEPD admite a trámite la denuncia de FACUA Madrid contra la Comunidad al ver indicios de infracción
Naturgy intentó cobrar a un usuario durante un año más de 4.400 euros por una factura de gas errónea
FACUA detecta diferencias de hasta el 82% al comparar más de 40 ofertas de fibra de 20 telecos
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