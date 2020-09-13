FACUA informa

Boletín semanal número 620
13/09/2020

Olga Ruiz, nueva presidenta de FACUA

El SAS alega no contratar más personal en el Distrito Bahía de Cádiz-La Janda por falta de profesionales

El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, deja la Presidencia este sábado en su 4º Congreso

Movistar siguió cobrando durante 10 meses dos líneas de teléfono que una socia de FACUA pidió dar de baja

BBVA negó la moratoria a una hipotecada por no cumplir los requisitos pese a que su pareja sí los reunía

La AEPD admite a trámite la denuncia de FACUA Madrid contra la Comunidad al ver indicios de infracción

Naturgy intentó cobrar a un usuario durante un año más de 4.400 euros por una factura de gas errónea

FACUA detecta diferencias de hasta el 82% al comparar más de 40 ofertas de fibra de 20 telecos

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