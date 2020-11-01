FACUA informa
Boletín semanal número 627
01/11/2020
FACUA Granada celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Córdoba denuncia que el Ayuntamiento sigue incumpliendo la normativa del sector del taxi
FACUA Madrid imparte un taller sobre la relación de los usuarios con administraciones vía web
Dentix entrega a sus pacientes documentos donde se indica que son ellos quienes renuncian al tratamiento
FACUA Cádiz apoya las mejoras en el servicio de autobuses que reclaman vecinos de Puerto Real
FACUA reclama al Gobierno que refuerce la regulación de las clínicas odontológicas
La "guardia pretoriana" de Luis Pineda, condenada en costas tras acusar a FACUA de noticias falsas
FACUA Málaga pone en marcha su proyecto formativo 'Tus derechos en el comercio electrónico'
FACUA insta al Gobierno a que baje de una vez el desproporcionado precio máximo de las mascarillas
FACUA compara las ofertas de gas natural de 7 compañías: hasta un 42% más caras que la tarifa regulada
Segunda ola de contagios: FACUA Madrid critica que Sanidad siga sin dar recursos a los centros sanitarios
FACUA considera un paso positivo que se abra la puerta a regular los precios de alquiler de vivienda
Estos son tus derechos frente a las aerolíneas si no puedes viajar como consecuencia de la pandemia
FACUA pide una figura del consumidor vulnerable amplia que incluya más criterios además de los económicos
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