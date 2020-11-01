FACUA informa

Boletín semanal número 627
01/11/2020

FACUA Granada celebra su Asamblea General de Socios

FACUA Córdoba denuncia que el Ayuntamiento sigue incumpliendo la normativa del sector del taxi

FACUA Madrid imparte un taller sobre la relación de los usuarios con administraciones vía web

Dentix entrega a sus pacientes documentos donde se indica que son ellos quienes renuncian al tratamiento

FACUA Cádiz apoya las mejoras en el servicio de autobuses que reclaman vecinos de Puerto Real

FACUA reclama al Gobierno que refuerce la regulación de las clínicas odontológicas

La "guardia pretoriana" de Luis Pineda, condenada en costas tras acusar a FACUA de noticias falsas

FACUA Málaga pone en marcha su proyecto formativo 'Tus derechos en el comercio electrónico'

FACUA insta al Gobierno a que baje de una vez el desproporcionado precio máximo de las mascarillas

FACUA compara las ofertas de gas natural de 7 compañías: hasta un 42% más caras que la tarifa regulada

Segunda ola de contagios: FACUA Madrid critica que Sanidad siga sin dar recursos a los centros sanitarios

FACUA considera un paso positivo que se abra la puerta a regular los precios de alquiler de vivienda

Estos son tus derechos frente a las aerolíneas si no puedes viajar como consecuencia de la pandemia

FACUA pide una figura del consumidor vulnerable amplia que incluya más criterios además de los económicos

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos