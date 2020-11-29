FACUA informa
Boletín semanal número 631
29/11/2020
FACUA Madrid reclama a la Comunidad que mantenga los profesores de refuerzo por la pandemia todo el curso
FACUA Galicia reclama a la Xunta más control ante la proliferación de casas de apuestas en la comunidad
Black Fraude: el 84% de los consumidores cree que la gran mayoría de comercios ofertan falsos descuentos
FACUA reclama a Sanidad de Aragón que tome las medidas necesarias para reducir las listas de espera
FACUA reclama que se permita la movilidad entre municipios para devolver y reparar productos
FACUA valora positivamente el respaldo del Europarlamento a la lucha contra la obsolescencia programada
FACUA Cádiz atiende presencialmente en sus sedes de Cádiz y Jerez a los afectados de Dentix
FACUA Madrid imparte un taller sobre el consumo responsable y las ofertas trampa
FACUA reclama que se impongan requisitos claros para la comercialización de mascarillas higiénicas
Préstamer devuelve a una socia de FACUA 1.850 euros que pagó de intereses por un préstamo de sólo 430
Baleares requiere a 14 financieras que paralicen el cobro de los créditos a los afectados de Dentix
Un foco de fraudes: FACUA reclama que se prohíba que las líneas 118 desvíen las llamadas a otros números
FACUA alerta de la retirada de una taza de conejo de TEDI por su alto valor en cobalto y arsénico
FACUA Andalucía critica que los Presupuestos reduzcan un año más la inversión en políticas de consumo
Sabadell devuelve a una socia de FACUA 828 euros de un cargo fraudulento en un hotel de Salerno (Italia)
Javier Negre difunde una rectificación de sus bulos contra Rubén Sánchez tras saber que irán a juicio
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