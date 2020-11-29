FACUA informa

Boletín semanal número 631
29/11/2020

FACUA Madrid reclama a la Comunidad que mantenga los profesores de refuerzo por la pandemia todo el curso

FACUA Galicia reclama a la Xunta más control ante la proliferación de casas de apuestas en la comunidad

Black Fraude: el 84% de los consumidores cree que la gran mayoría de comercios ofertan falsos descuentos

FACUA reclama a Sanidad de Aragón que tome las medidas necesarias para reducir las listas de espera

FACUA reclama que se permita la movilidad entre municipios para devolver y reparar productos

FACUA valora positivamente el respaldo del Europarlamento a la lucha contra la obsolescencia programada

FACUA Cádiz atiende presencialmente en sus sedes de Cádiz y Jerez a los afectados de Dentix

FACUA Madrid imparte un taller sobre el consumo responsable y las ofertas trampa

FACUA reclama que se impongan requisitos claros para la comercialización de mascarillas higiénicas

Préstamer devuelve a una socia de FACUA 1.850 euros que pagó de intereses por un préstamo de sólo 430

Baleares requiere a 14 financieras que paralicen el cobro de los créditos a los afectados de Dentix

Un foco de fraudes: FACUA reclama que se prohíba que las líneas 118 desvíen las llamadas a otros números

FACUA alerta de la retirada de una taza de conejo de TEDI por su alto valor en cobalto y arsénico

FACUA Andalucía critica que los Presupuestos reduzcan un año más la inversión en políticas de consumo

Sabadell devuelve a una socia de FACUA 828 euros de un cargo fraudulento en un hotel de Salerno (Italia)

Javier Negre difunde una rectificación de sus bulos contra Rubén Sánchez tras saber que irán a juicio

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