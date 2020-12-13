FACUA informa
Boletín semanal número 633
13/12/2020
FACUA detecta diferencias de hasta un 266% en el viaje con bonobús del autobús urbano
La Mesa Social cree que la lucha contra el Covid-19 es una oportunidad para mejorar la gestión del agua
FACUA denuncia a Vodafone por activar el antivirus de pago SecureNet sin consentimiento de los usuarios
FACUA Sevilla reclama descuentos en la factura del agua de los municipios afectados por el benceno
R compensa con 240 euros a un socio de FACUA Galicia tras eliminar el fútbol de 2ª en su paquete de TV
FACUA Córdoba sigue con las acciones judiciales tras no comparecer el Córdoba CF al acto de conciliación
La Junta sanciona a la delegación en Sevilla de una organización de consumidores de un dirigente del PP
FACUA Cádiz reclama una solución para que los vecinos de Aguadulce (Rota) vuelvan a disponer de luz
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