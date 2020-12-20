FACUA informa
Boletín semanal número 634
20/12/2020
Las tarifas del agua varían casi un 500% según un estudio de FACUA en 57 ciudades
Tras la actuación de FACUA, el Ayuntamiento de Móstoles devuelve a un usuario 8.329 euros de plusvalía
FACUA Granada imparte 19 charlas sobre los derechos de los usuarios en varios municipios de la provincia
Eduardo Inda y Okdiario, condenados por negarse a rectificar información falsa sobre Rubén Sánchez
FACUA Madrid pide a Almeida que cumpla los protocolos sanitarios aprobados en los Acuerdos de la Villa
Sólo el 18% de los andaluces prioriza el contenido de azúcar para decidir si compra un alimento
Rubén Sánchez declara como testigo en el juicio contra la cúpula de Ausbanc y Manos Limpias
FACUA Andalucía insta a solventar las deficiencias en las citas telefónicas de la Atención Primaria
Iberdrola indemniza con 2.500 euros a un socio de FACUA tras una avería que afectó a su domicilio
FACUA critica que el Gobierno haya permitido 30.000 cortes de luz, agua y gas en plena crisis del Covid
FACUA insta a Salud de Asturias a reducir las listas de espera en el Hospital de Cabueñes
Sanidad licita compras de mascarillas a 3 céntimos mientras fija en 62 el precio máximo para las familias
FACUA Andalucía participa en un acto en defensa de la radiotelevisión pública andaluza
FACUA Andalucía lanza una campaña para informar a los usuarios sobre los abusos de la banca
FACUA Galicia se reúne con afectados por el cierre de Dentix para informarles de sus derechos
FACUA Sevilla ofrece dos charlas 'online' sobre los derechos de los usuarios en las clínicas dentales
FACUA Málaga lleva el consumo responsable a los jóvenes de la capital
FACUA Catalunya ofrece una charla para asesorar a los afectados por el cierre de las clínicas Dentix
Las ofertas eléctricas del mercado libre en diciembre inflan el recibo del usuario medio hasta 19 euros
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio