FACUA informa

Boletín semanal número 634
20/12/2020

Las tarifas del agua varían casi un 500% según un estudio de FACUA en 57 ciudades

Tras la actuación de FACUA, el Ayuntamiento de Móstoles devuelve a un usuario 8.329 euros de plusvalía

FACUA Granada imparte 19 charlas sobre los derechos de los usuarios en varios municipios de la provincia

Eduardo Inda y Okdiario, condenados por negarse a rectificar información falsa sobre Rubén Sánchez

FACUA Madrid pide a Almeida que cumpla los protocolos sanitarios aprobados en los Acuerdos de la Villa

Sólo el 18% de los andaluces prioriza el contenido de azúcar para decidir si compra un alimento

Rubén Sánchez declara como testigo en el juicio contra la cúpula de Ausbanc y Manos Limpias

FACUA Andalucía insta a solventar las deficiencias en las citas telefónicas de la Atención Primaria

Iberdrola indemniza con 2.500 euros a un socio de FACUA tras una avería que afectó a su domicilio

FACUA critica que el Gobierno haya permitido 30.000 cortes de luz, agua y gas en plena crisis del Covid

FACUA insta a Salud de Asturias a reducir las listas de espera en el Hospital de Cabueñes

Sanidad licita compras de mascarillas a 3 céntimos mientras fija en 62 el precio máximo para las familias

FACUA Andalucía participa en un acto en defensa de la radiotelevisión pública andaluza

FACUA Andalucía lanza una campaña para informar a los usuarios sobre los abusos de la banca

FACUA Galicia se reúne con afectados por el cierre de Dentix para informarles de sus derechos

FACUA Sevilla ofrece dos charlas 'online' sobre los derechos de los usuarios en las clínicas dentales

FACUA Málaga lleva el consumo responsable a los jóvenes de la capital

FACUA Catalunya ofrece una charla para asesorar a los afectados por el cierre de las clínicas Dentix

Las ofertas eléctricas del mercado libre en diciembre inflan el recibo del usuario medio hasta 19 euros

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