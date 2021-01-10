FACUA informa
Boletín semanal número 637
10/01/2021
FACUA exige al Gobierno que no mire hacia otro lado ante la salvajada tarifaria del mercado eléctrico
Hellotickets devuelve a una socia de FACUA 800 euros de dos eventos en Nueva York cancelados por el Covid
El precio de la luz se dispara en los 7 primeros días del año con una subida interanual del 27% en el kWh
Magrudis: La Audiencia admite como afectadas a siete víctimas de listeriosis rechazadas por la jueza
Vueling, primera empresa denunciada por FACUA en 2021: sigue sin sustituir su 902 por una línea gratuita
El Corte Inglés devuelve a un socio de FACUA 1.552 euros de un viaje a Amsterdam cancelado por el Covid
El recibo de la luz del usuario medio tuvo en diciembre una subida interanual del 7,2%
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio