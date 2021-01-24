FACUA informa

Boletín semanal número 639
24/01/2021

FACUA denuncia a Teatro Barceló por saltarse las medidas sanitarias con una fiesta

La cadena dental Vivanta devuelve a una socia de FACUA 1.200 euros de un tratamiento que no le completó

Tras el requerimiento de Rubén Sánchez a Eduardo Inda, Okdiario publica una rectificación sobre otro bulo

Denunciadas las 6 aerolíneas del grupo IAG por no tener teléfonos gratuitos de atención al consumidor

El Gobierno atiende la petición de FACUA e incorpora la figura amplia del consumidor vulnerable

FACUA Sevilla insta a Endesa a que tome las medidas que sean necesarias para evitar más cortes de luz

FACUA Madrid se reúne con la directora general de Consumo de la Comunidad y varios jefes de áreas

La presidenta y el secretario general de FACUA se reúnen con Teresa Ribera

Sólo 1 de cada 4 estaciones de ITV andaluzas dan cita antes de abril, según un estudio de FACUA

La bombona de butano vuelve al precio de hace un año al subir un 4,9% este 19 de enero: 13,31 euros

Análisis de FACUA: Holaluz, Feníe y CHC ofertan en enero las tarifas eléctricas más caras

FACUA Andalucía lamenta que la Junta ponga la campaña de esquí por encima de la salud de los andaluces

Iberia devuelve más de 17.000 euros a un socio de FACUA de un vuelo cancelado por el Covid-19

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos