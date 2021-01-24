FACUA informa
Boletín semanal número 639
24/01/2021
FACUA denuncia a Teatro Barceló por saltarse las medidas sanitarias con una fiesta
La cadena dental Vivanta devuelve a una socia de FACUA 1.200 euros de un tratamiento que no le completó
Tras el requerimiento de Rubén Sánchez a Eduardo Inda, Okdiario publica una rectificación sobre otro bulo
Denunciadas las 6 aerolíneas del grupo IAG por no tener teléfonos gratuitos de atención al consumidor
El Gobierno atiende la petición de FACUA e incorpora la figura amplia del consumidor vulnerable
FACUA Sevilla insta a Endesa a que tome las medidas que sean necesarias para evitar más cortes de luz
FACUA Madrid se reúne con la directora general de Consumo de la Comunidad y varios jefes de áreas
La presidenta y el secretario general de FACUA se reúnen con Teresa Ribera
Sólo 1 de cada 4 estaciones de ITV andaluzas dan cita antes de abril, según un estudio de FACUA
La bombona de butano vuelve al precio de hace un año al subir un 4,9% este 19 de enero: 13,31 euros
Análisis de FACUA: Holaluz, Feníe y CHC ofertan en enero las tarifas eléctricas más caras
FACUA Andalucía lamenta que la Junta ponga la campaña de esquí por encima de la salud de los andaluces
Iberia devuelve más de 17.000 euros a un socio de FACUA de un vuelo cancelado por el Covid-19
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