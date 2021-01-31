FACUA informa
Boletín semanal número 640
31/01/2021
BBVA cargó a una usuaria su comisión por no ingresar un mínimo de 600 euros al no contar los de Bizum
Feníe, Repsol y Lucera tienen las tarifas más caras de gas natural, según el último análisis de FACUA
FACUA Comunidad Valenciana pide el cese de todos los cargos públicos vacunados de forma irregular
FACUA Madrid ve una tomadura de pelo derivar pacientes con Covid a la privada pese a disponer del Zendal
Tras la repercusión de las irregularidades y la denuncia de FACUA, Teatro Barceló suspende sus eventos
Telecomunicaciones tarda 4 años en obligar a Vodafone a devolver 968 euros a un socio de FACUA
Tarragona, San Sebastián y Vitoria, ciudades con las tarifas de taxi más caras por tercer año consecutivo
Teatro Barceló borra de Twitter el cartel de una "fiesta" con una imagen de su público sin mascarillas
11.000 euros: Tras la denuncia de FACUA, inician proceso sancionador a Okdiario por infracción grave
FACUA Granada explica a los afectados por los terremotos cómo reclamar los daños
Tras actuar FACUA, BBVA acepta rescatar el plan de pensiones de una usuaria afectada de ERTE por el Covid
FACUA denuncia a Línea Directa por no disponer de líneas gratuitas para la atención a los consumidores
FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla online sobre la factura de la luz
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