FACUA informa

Boletín semanal número 640
31/01/2021

BBVA cargó a una usuaria su comisión por no ingresar un mínimo de 600 euros al no contar los de Bizum

Feníe, Repsol y Lucera tienen las tarifas más caras de gas natural, según el último análisis de FACUA

FACUA Comunidad Valenciana pide el cese de todos los cargos públicos vacunados de forma irregular

FACUA Madrid ve una tomadura de pelo derivar pacientes con Covid a la privada pese a disponer del Zendal

Tras la repercusión de las irregularidades y la denuncia de FACUA, Teatro Barceló suspende sus eventos

Telecomunicaciones tarda 4 años en obligar a Vodafone a devolver 968 euros a un socio de FACUA

Tarragona, San Sebastián y Vitoria, ciudades con las tarifas de taxi más caras por tercer año consecutivo

Teatro Barceló borra de Twitter el cartel de una "fiesta" con una imagen de su público sin mascarillas

11.000 euros: Tras la denuncia de FACUA, inician proceso sancionador a Okdiario por infracción grave

FACUA Granada explica a los afectados por los terremotos cómo reclamar los daños

Tras actuar FACUA, BBVA acepta rescatar el plan de pensiones de una usuaria afectada de ERTE por el Covid

FACUA denuncia a Línea Directa por no disponer de líneas gratuitas para la atención a los consumidores

FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla online sobre la factura de la luz

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