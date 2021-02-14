FACUA informa

Boletín semanal número 642
14/02/2021

La mayoría de gaditanos desconoce su derecho a participar en la gestión del sistema sanitario público

FACUA aconseja huir del mercado libre eléctrico: las tarifas son hasta un 51% más caras que el PVPC

Realizan un cobro fraudulento de 3.000 euros en la cuenta de un usuario... y el Santander lo culpa a él

FACUA Madrid imparte un taller online sobre su historia dentro del movimiento consumerista

FACUA insta a Renfe a cumplir la ley: todos sus teléfonos de atención al consumidor deben ser gratuitos

La falsa asociación de consumidores de un exdirigente del PP de Cádiz, denunciada en Protección de Datos

EnergyGO: FACUA denuncia a la eléctrica de Yoigo por ocultar sus tarifas y publicidad engañosa

2 años sin atender sus quejas: Vodafone devuelve a una socia de FACUA 668 euros de facturas infladas

FACUA denuncia a Seur por no sustituir su 902 por una línea gratuita de atención al consumidor

FACUA urge a Transición Ecológica una reforma del bono social tras el fin de las prórrogas automáticas

FACUA insta a Infraestructuras de Asturias a mejorar el estado de la red de carreteras del Principado

FACUA pide a la Junta que multe a la falsa asociación de consumidores de un exdirigente del PP de Cádiz

20.000 andaluces y extremeños reciben facturas desorbitadas de Endesa tras meses sin cobrarles

Tras la actuación de FACUA Cádiz, Vodafone anula a un usuario una falsa deuda de 1.112 euros

FACUA denuncia ante Consumo publicidad encubierta de apuestas en cuentas de Instagram de 'influencers'

Cataluña impone una ridícula multa de 3.000 euros a Holaluz por no incluir impuestos en sus ofertas

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