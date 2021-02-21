FACUA informa
Boletín semanal número 643
21/02/2021
FACUA Cádiz pone en marcha una encuesta para conocer qué saben los gaditanos sobre la tarifa de agua
FACUA Madrid pide a Ayuso que cumpla con el personal prometido para controlar los contagios por Covid-19
La AEPD investiga a Seguí, Ndongo y Perdiguero por difundir audios de una niña víctima de abusos sexuales
FACUA Sevilla insta a no cobrar a los vecinos de Marchena los días en que el agua no se pueda consumir
La cuota fija del gas natural se infla hasta un 76% en el mercado libre frente a la tarifa regulada TUR
Tras la denuncia de FACUA, Baleares investiga los supuestos blanqueadores dentales anunciados por famosos
FACUA Málaga y otras organizaciones instan al Ayuntamiento a convocar el Consejo Sectorial de Comercio
FACUA Madrid insta a la Comunidad a que facilite información sobre el calendario de vacunación
FACUA denuncia a cuatro famosos y dos webs por publicidad ilícita de supuestos blanqueadores dentales
FACUA Andalucía critica que el vídeo de la Junta para el 28F obvie la propia identidad andaluza
FACUA Galicia participa en el Foro de la Estrategia Digital de Galicia 2030
Tras la actuación de FACUA, anulan a una usuaria una deuda de 4.200 euros de un préstamo que nunca pidió
FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento considere la zona azul como actividad esencial
FACUA denuncia a Movistar y Vodafone por subir sus tarifas sin "motivos válidos", como establece la ley
Iberdrola devuelve 550 euros a un socio de FACUA al que acusó sin pruebas de manipular el contador
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