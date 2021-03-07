FACUA informa
Boletín semanal número 645
07/03/2021
FACUA denuncia a Conforama por prácticas abusivas en su servicio de garantía y devoluciones
Se buscan compradores para los bienes embargados a Magrudis
FACUA Sevilla insta a la Agencia Tributaria del Ayuntamiento hispalense a eliminar su teléfono 902
FACUA denuncia a la eléctrica Bulb por publicitar sus precios sin incluir los impuestos
FACUA denuncia a Yves Rocher por su teléfono de atención al cliente 902
FACUA compara 99 tarifas de móviles con llamadas ilimitadas: diferencias de hasta el 103%
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María descarta modificar la Zona de Gran Afluencia Turística
Tras la denuncia de FACUA, Baleares abre expediente sancionador a Ryanair por cobrar el equipaje de mano
Jazztel devuelve a un socio de FACUA 672 euros que le cobró de penalización por cancelar una portabilidad
FACUA critica las ridículas multas que impone el Banco de España a los bancos que cometen infracciones
El kWh de electricidad experimenta una bajada interanual del 5,4% en febrero
TEDi informa de la retirada de un molde para horno de silicona por alto contenido en ciclosiloxano
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