FACUA informa
Boletín semanal número 646
14/03/2021
La CNMV advierte sobre casi una veintena de 'chiringuitos financieros' radicados en el extranjero
Tras la bajada del PVPC, las tarifas eléctricas se disparan en el mercado libre: hasta un 62% más caras
FACUA Sevilla, CCOO-Sevilla, Feves y Marea Blanca reclaman la gestión pública del hospital del Aljarafe
FACUA denuncia a tres famosas y una web por anunciar unos leggings que presentan como anticelulíticos
Vodafone promete pagar a una usuaria la penalización por irse de su compañía... y luego se niega
FACUA denuncia a la eléctrica Podo por publicitar sus tarifas sin incluir impuestos
EF Education First devuelve a un socio de FACUA 1.400 euros de un viaje de estudios cancelado por Covid
FACUA Catalunya participa en un vídeo de la Coordinadora de Entidades de Tarragona con motivo del 8M
Tras la actuación de FACUA Cádiz, Orange devuelve a un usuario 524 euros de 'roaming' en Suiza
Ya puedes votar a los nominados a El Peor (y más Machista) Anuncio del Año
Tras la denuncia de FACUA y el expediente de Baleares, Okdiario deja de publicitar sus tarifas sin IVA
FACUA Sevilla insta a que se repare el ascensor de la estación de metro de San Juan de Aznalfarache
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