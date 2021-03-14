FACUA informa

Boletín semanal número 646
14/03/2021

La CNMV advierte sobre casi una veintena de 'chiringuitos financieros' radicados en el extranjero

Tras la bajada del PVPC, las tarifas eléctricas se disparan en el mercado libre: hasta un 62% más caras

FACUA Sevilla, CCOO-Sevilla, Feves y Marea Blanca reclaman la gestión pública del hospital del Aljarafe

FACUA denuncia a tres famosas y una web por anunciar unos leggings que presentan como anticelulíticos

Vodafone promete pagar a una usuaria la penalización por irse de su compañía... y luego se niega

FACUA denuncia a la eléctrica Podo por publicitar sus tarifas sin incluir impuestos

EF Education First devuelve a un socio de FACUA 1.400 euros de un viaje de estudios cancelado por Covid

FACUA Catalunya participa en un vídeo de la Coordinadora de Entidades de Tarragona con motivo del 8M

Tras la actuación de FACUA Cádiz, Orange devuelve a un usuario 524 euros de 'roaming' en Suiza

Ya puedes votar a los nominados a El Peor (y más Machista) Anuncio del Año

Tras la denuncia de FACUA y el expediente de Baleares, Okdiario deja de publicitar sus tarifas sin IVA

FACUA Sevilla insta a que se repare el ascensor de la estación de metro de San Juan de Aznalfarache

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