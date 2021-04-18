FACUA informa
Boletín semanal número 651
18/04/2021
FACUA cumple 40 años de lucha contra los abusos de empresas y gobiernos
FACUA celebra su 14ª Asamblea General
FACUA logra los primeros expedientes sancionadores a empresas por no sustituir sus líneas 902 y 901
El Movimiento por la Vivienda exige la aprobación de una ley que garantice la vivienda digna
FACUA advierte de que las eléctricas no pueden cobrar las facturas enviadas con más de un año de retraso
FACUA Madrid suscribe un acuerdo social por una gestión de agua pública en la Comunidad
Ojo a este abuso de eDreams: al cancelar un viaje por la Covid no puede devolver sólo el 65% de su precio
La Cumbre Social Estatal organiza un debate sobre los retos educativos
Las denuncias de FACUA y decenas de usuarios ante la AEPD derivan en 8,1 millones en multas a Vodafone
Un juez anula los 3.600 euros de deuda que Iberdrola reclamaba a un socio de FACUA acusándole de fraude
"Ayuda a quemar grasa": FACUA denuncia a Noemí Salazar y SweetyShop por publicidad engañosa de un espray
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