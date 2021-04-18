FACUA informa

Boletín semanal número 651
18/04/2021

FACUA cumple 40 años de lucha contra los abusos de empresas y gobiernos

FACUA celebra su 14ª Asamblea General

FACUA logra los primeros expedientes sancionadores a empresas por no sustituir sus líneas 902 y 901

El Movimiento por la Vivienda exige la aprobación de una ley que garantice la vivienda digna

FACUA advierte de que las eléctricas no pueden cobrar las facturas enviadas con más de un año de retraso

FACUA Madrid suscribe un acuerdo social por una gestión de agua pública en la Comunidad

Ojo a este abuso de eDreams: al cancelar un viaje por la Covid no puede devolver sólo el 65% de su precio

La Cumbre Social Estatal organiza un debate sobre los retos educativos

Las denuncias de FACUA y decenas de usuarios ante la AEPD derivan en 8,1 millones en multas a Vodafone

Un juez anula los 3.600 euros de deuda que Iberdrola reclamaba a un socio de FACUA acusándole de fraude

"Ayuda a quemar grasa": FACUA denuncia a Noemí Salazar y SweetyShop por publicidad engañosa de un espray

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos