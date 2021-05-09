FACUA informa

Boletín semanal número 654
09/05/2021

Nace FACUA Asturias

Imputada una persona por suplantar la identidad y acceder a comunicaciones privadas de Rubén Sánchez

FACUA Málaga celebra su Asamblea General de Socios

Un concesionario abona 1.977 euros a un socio de FACUA: lo culpó de una avería para no asumir la garantía

FACUA Sevilla critica que Sevici ya sólo permita usar su servicio a través de la app

FACUA rechaza el peaje que plantea el Gobierno para todas las carreteras estatales y regionales

El Supremo confirma la multa de 6 millones de euros a Endesa por el apagón en La Palma de 2013

La Cumbre Social Estatal reclama una nueva ley que garantice el derecho a la vivienda

Suplantación: Cetelem reclamaba a una usuaria 4.500 euros de un crédito que abonó a otra persona

Caso Magrudis: FACUA se opone a la desimputación de la inspectora municipal que pide la Fiscalía

SweetyShop: FACUA denuncia unas cremas a las que atribuyen propiedades adelgazantes y antiinflamatorias

FACUA alerta de una estafa que suplanta a teleoperadores de Vodafone para robar datos de sus víctimas

Mapfre intentó que un usuario pagara el arreglo de un accidente porque el otro coche era de su compañía

FACUA participa en unas jornadas online sobre consumo de la Comisión Europea y el Ministerio de Consumo

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