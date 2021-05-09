FACUA informa
Boletín semanal número 654
09/05/2021
Nace FACUA Asturias
Imputada una persona por suplantar la identidad y acceder a comunicaciones privadas de Rubén Sánchez
FACUA Málaga celebra su Asamblea General de Socios
Un concesionario abona 1.977 euros a un socio de FACUA: lo culpó de una avería para no asumir la garantía
FACUA Sevilla critica que Sevici ya sólo permita usar su servicio a través de la app
FACUA rechaza el peaje que plantea el Gobierno para todas las carreteras estatales y regionales
El Supremo confirma la multa de 6 millones de euros a Endesa por el apagón en La Palma de 2013
La Cumbre Social Estatal reclama una nueva ley que garantice el derecho a la vivienda
Suplantación: Cetelem reclamaba a una usuaria 4.500 euros de un crédito que abonó a otra persona
Caso Magrudis: FACUA se opone a la desimputación de la inspectora municipal que pide la Fiscalía
SweetyShop: FACUA denuncia unas cremas a las que atribuyen propiedades adelgazantes y antiinflamatorias
FACUA alerta de una estafa que suplanta a teleoperadores de Vodafone para robar datos de sus víctimas
Mapfre intentó que un usuario pagara el arreglo de un accidente porque el otro coche era de su compañía
FACUA participa en unas jornadas online sobre consumo de la Comisión Europea y el Ministerio de Consumo
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