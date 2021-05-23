FACUA informa
Boletín semanal número 656
23/05/2021
Imponer la compra de más de una entrada para ir a espectáculos es abusivo, advierte FACUA
Tras actuar FACUA, Ikea devuelve 800 euros a un usuario al que montó un sofá distinto al que compró
FACUA participa en un coloquio 'online' sobre tabaquismo y protección de la salud
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre los derechos de los usuarios en telefonía e internet
FACUA pide al Gobierno que reduzca los impuestos a la factura eléctrica de las familias
Un fallo informático en Endesa provoca que lleve 9 meses sin emitir cientos de miles de facturas
FACUA Andalucía reclama una regulación que limite la proliferación de viviendas turísticas
Un año sin poder volver a España: FACUA logra que Air India le reembolse el billete de un vuelo cancelado
Se buscan compradores para los vehículos embargados a Magrudis
FACUA Sevilla celebra su 41ª Asamblea General de Socios
FACUA sigue desaconsejando contratar la luz en el mercado libre pese al tarifazo del último mes
Tras la actuación de FACUA, el Ayuntamiento de Barcelona devuelve a un usuario 4.700 euros de plusvalía
Javier Negre, condenado de nuevo a rectificar bulos sobre Rubén Sánchez
El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, recibirá la Medalla de Sevilla
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