FACUA informa

Boletín semanal número 656
23/05/2021

Imponer la compra de más de una entrada para ir a espectáculos es abusivo, advierte FACUA

Tras actuar FACUA, Ikea devuelve 800 euros a un usuario al que montó un sofá distinto al que compró

FACUA participa en un coloquio 'online' sobre tabaquismo y protección de la salud

FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre los derechos de los usuarios en telefonía e internet

FACUA pide al Gobierno que reduzca los impuestos a la factura eléctrica de las familias

Un fallo informático en Endesa provoca que lleve 9 meses sin emitir cientos de miles de facturas

FACUA Andalucía reclama una regulación que limite la proliferación de viviendas turísticas

Un año sin poder volver a España: FACUA logra que Air India le reembolse el billete de un vuelo cancelado

Se buscan compradores para los vehículos embargados a Magrudis

FACUA Sevilla celebra su 41ª Asamblea General de Socios

FACUA sigue desaconsejando contratar la luz en el mercado libre pese al tarifazo del último mes

Tras la actuación de FACUA, el Ayuntamiento de Barcelona devuelve a un usuario 4.700 euros de plusvalía

Javier Negre, condenado de nuevo a rectificar bulos sobre Rubén Sánchez

El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, recibirá la Medalla de Sevilla

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