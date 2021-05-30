FACUA informa
Boletín semanal número 657
30/05/2021
Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a Securitas Direct por su línea 902
FACUA Cádiz organiza un ciclo de talleres formativos 'online' sobre la nueva factura de la luz
524 euros: tras la actuación de FACUA, Carrefour reembolsa a un usuario 64 compras fraudulentas en Amazon
FACUA Madrid considera alarmante el cierre de 41 centros de salud que plantea el Gobierno de la Comunidad
FACUA Sevilla ofrece una charla 'online' sobre los derechos de los usuarios en el sector de la banca
Pedir a los usuarios que desplacen el consumo eléctrico a la madrugada es denigrante, denuncia FACUA
Simulaba ser oficial: tras la denuncia, modifican la web que insta a llamar a un 807 para renovar el DNI
FACUA reclama al Gobierno de Aragón que garantice el funcionamiento de la red ferroviaria de la región
FACUA Córdoba aumenta a diecisiete los puntos de información al consumidor que gestiona en la provincia
eDreams devuelve a dos socios de FACUA 1.900 euros de un viaje a Myanmar cancelado por la Covid-19
Una web que simula ser oficial insta a llamar a un 807 para renovar el DNI
FACUA Córdoba celebra su 33ª Asamblea General
Abren expediente sancionador a GLS, denunciada por FACUA por mantener un teléfono 902
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