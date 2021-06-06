FACUA informa
Boletín semanal número 658
06/06/2021
FACUA Andalucía rechaza que las grandes superficies puedan abrir hasta dieciséis festivos en el año
Si las eléctricas mantienen las tarifas del 1 de junio, este mes tendrá el recibo más caro de la historia
FACUA alerta de la orden de retirada de la correa de escalada Simond Vitalink vendida en Decathlon
La Cumbre Social Estatal analiza la situación y los retos a los que se enfrentan los Servicios Sociales
FACUA Málaga pide a la Junta acceso a la documentación de la nueva estación depuradora en Mestanza
Las nuevas tarifas se estrenan con un mínimo de 15 céntimos/kWh en hora valle y un máximo de 32 en punta
FACUA Jaén celebra su 38ª Asamblea General de Socios
FACUA Catalunya participa en la muestra de entidades Firentitats de Barcelona
El mayo más caro de la historia: subida interanual del 45,4% en el recibo de la luz del usuario medio
El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, recibe la Medalla de Sevilla
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio