FACUA informa

Boletín semanal número 659
13/06/2021

La Justicia retira una sanción a una televisión cristiana que dijo que la homosexualidad no es natural

FACUA Málaga imparte varias sesiones informativas 'online' sobre las nuevas tarifas eléctricas

FACUA Sevilla apoya las reivindicaciones de Marea Blanca en defensa de la atención primaria

FACUA reclama al Gobierno que articule un mecanismo de resolución de conflictos para el sector eléctrico

FACUA considera lamentable que la Junta de Andalucía culpe a familias y jóvenes de la ludopatía

FACUA denuncia a Platanomelón y Shopify ante la AEPD por una filtración masiva de datos de sus clientes

La Junta desmiente a la UEFA y advierte de que no es necesaria una prueba de Covid para ir a la Euro 2020

Ante su deterioro, FACUA reclama la gestión pública del Hospital San Juan de Dios de Bormujos

Luz: Belarra atiende la reivindicación de FACUA y pide a la CNMC que adelante el periodo valle a las 22h

Feria del Libro de Badajoz: FACUA advierte a la Diputación de que no puede impedir el pago en efectivo

Eurocopa 2020 en Sevilla: FACUA advierte de que los usuarios no tienen por qué pagar las pruebas de Covid

Pide cambiar la línea a su nueva casa... y Vodafone lo deja más de un mes sin internet

FACUA Sevilla denuncia que continúan los apagones en la ciudad sin que el Ayuntamiento ofrezca soluciones

FACUA Euskadi reclama que se solventen las deficiencias en el procedimiento de vacunación contra la Covid

Un máster no habilitante tenía el mismo nombre que otro oficial: FACUA logra que anulen la matrícula

Luz: el recibo mensual del usuario medio se dispara un 44% interanual en los primeros 7 días de junio

FACUA insta a Sanidad de Aragón a aumentar el número de camas para salud mental de la comunidad

FACUA alerta de una nueva campaña de 'phishing' que suplanta a Rolex para recabar datos de los usuarios

Isabel Haro, reelegida presidenta de FACUA Almería

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