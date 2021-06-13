FACUA informa
Boletín semanal número 659
13/06/2021
La Justicia retira una sanción a una televisión cristiana que dijo que la homosexualidad no es natural
FACUA Málaga imparte varias sesiones informativas 'online' sobre las nuevas tarifas eléctricas
FACUA Sevilla apoya las reivindicaciones de Marea Blanca en defensa de la atención primaria
FACUA reclama al Gobierno que articule un mecanismo de resolución de conflictos para el sector eléctrico
FACUA considera lamentable que la Junta de Andalucía culpe a familias y jóvenes de la ludopatía
FACUA denuncia a Platanomelón y Shopify ante la AEPD por una filtración masiva de datos de sus clientes
La Junta desmiente a la UEFA y advierte de que no es necesaria una prueba de Covid para ir a la Euro 2020
Ante su deterioro, FACUA reclama la gestión pública del Hospital San Juan de Dios de Bormujos
Luz: Belarra atiende la reivindicación de FACUA y pide a la CNMC que adelante el periodo valle a las 22h
Feria del Libro de Badajoz: FACUA advierte a la Diputación de que no puede impedir el pago en efectivo
Eurocopa 2020 en Sevilla: FACUA advierte de que los usuarios no tienen por qué pagar las pruebas de Covid
Pide cambiar la línea a su nueva casa... y Vodafone lo deja más de un mes sin internet
FACUA Sevilla denuncia que continúan los apagones en la ciudad sin que el Ayuntamiento ofrezca soluciones
FACUA Euskadi reclama que se solventen las deficiencias en el procedimiento de vacunación contra la Covid
Un máster no habilitante tenía el mismo nombre que otro oficial: FACUA logra que anulen la matrícula
Luz: el recibo mensual del usuario medio se dispara un 44% interanual en los primeros 7 días de junio
FACUA insta a Sanidad de Aragón a aumentar el número de camas para salud mental de la comunidad
FACUA alerta de una nueva campaña de 'phishing' que suplanta a Rolex para recabar datos de los usuarios
Isabel Haro, reelegida presidenta de FACUA Almería
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