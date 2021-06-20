FACUA informa
Boletín semanal número 660
20/06/2021
FACUA Galicia ve escandaloso que Feijóo regale subvenciones de 2,8 millones a bancos por instalar cajeros
Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a Celeritas por su línea 902
La empresa Life Length retira un anuncio en el que ponía en duda la eficacia de las vacunas
FACUA pide la retirada de dos bebidas de Ballantine's y Beefeater presentadas engañosamente como "light"
FACUA reclama un bono social que suponga al menos un 50% de descuento en las facturas de luz, gas y agua
FACUA advierte que no se puede cobrar al consumidor el cambio de contador del gas ni en caso de fraude
Alquileres: FACUA critica que el PSOE se niegue a aprobar una ley que permita bajar los precios
FACUA advierte de que la carestía de la luz no se resuelve eliminando impuestos a las eléctricas
FACUA pide al Gobierno de Asturias que garantice el transporte público escolar a las poblaciones rurales
FACUA denuncia a la Comunidad de Madrid ante la AEPD por exponer datos en su web de citas para vacunarse
Casi 28 euros de subida interanual en la factura eléctrica del usuario medio en la primera mitad de junio
La AEPD confirma que la Comunidad de Madrid expuso irregularmente datos de docentes pero archiva el caso
Iberpistas demoró más de tres años indemnizar a un afectado del colapso de la AP6 de enero de 2018
FACUA Comunidad Valenciana y CCOO organizan una charla 'online' sobre la nueva factura de la luz
Orden de detención para la investigada por suplantar y acceder a comunicaciones privadas de Rubén Sánchez
FACUA y su Fundación se suman a la ayuda solidaria de material sanitario a Cuba
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