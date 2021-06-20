FACUA informa

Boletín semanal número 660
20/06/2021

FACUA Galicia ve escandaloso que Feijóo regale subvenciones de 2,8 millones a bancos por instalar cajeros

Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a Celeritas por su línea 902

La empresa Life Length retira un anuncio en el que ponía en duda la eficacia de las vacunas

FACUA pide la retirada de dos bebidas de Ballantine's y Beefeater presentadas engañosamente como "light"

FACUA reclama un bono social que suponga al menos un 50% de descuento en las facturas de luz, gas y agua

FACUA advierte que no se puede cobrar al consumidor el cambio de contador del gas ni en caso de fraude

Alquileres: FACUA critica que el PSOE se niegue a aprobar una ley que permita bajar los precios

FACUA advierte de que la carestía de la luz no se resuelve eliminando impuestos a las eléctricas

FACUA pide al Gobierno de Asturias que garantice el transporte público escolar a las poblaciones rurales

FACUA denuncia a la Comunidad de Madrid ante la AEPD por exponer datos en su web de citas para vacunarse

Casi 28 euros de subida interanual en la factura eléctrica del usuario medio en la primera mitad de junio

La AEPD confirma que la Comunidad de Madrid expuso irregularmente datos de docentes pero archiva el caso

Iberpistas demoró más de tres años indemnizar a un afectado del colapso de la AP6 de enero de 2018

FACUA Comunidad Valenciana y CCOO organizan una charla 'online' sobre la nueva factura de la luz

Orden de detención para la investigada por suplantar y acceder a comunicaciones privadas de Rubén Sánchez

FACUA y su Fundación se suman a la ayuda solidaria de material sanitario a Cuba

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