FACUA informa
Boletín semanal número 661
27/06/2021
Banco Santander devuelve 2.900 euros a un socio de FACUA que fue víctima de una estafa de 'phishing'
FACUA muestra su satisfacción por la entrada en vigor de la ley de la eutanasia este 25 de junio
FACUA reclama a Wetaca que aclare qué problema le ha llevado a pedir a sus clientes que tiren su comida
FACUA pide a Garzón la prohibición por defecto de los "pagos a terceros" en las facturas telefónicas
FACUA denuncia a Securitas Direct por mantener un 902 en las placas informativas de las viviendas
Tras bajar el IVA, la factura de la luz tendría una subida interanual del 33% para el usuario medio
FACUA Madrid suscribe un acuerdo social por una Atención Primaria de Salud de calidad
FACUA Málaga se suma a la propuesta de recuperación del río Guadalmedina a su paso por la ciudad
FACUA publica su 'Memoria 2020' con el balance de actuaciones y sus cuentas anuales
Los afectados por el cambio de cartel del Big Sound Festival pueden pedir el reembolso, advierte FACUA
Erotización de la infancia: FACUA pide la retirada de unos bikinis con relleno para niñas de 5 años
La CNMC sanciona dos cárteles formados por empresas de transporte de viajeros en Cantabria
FACUA Comunidad Valenciana pide a la Conselleria de Sanidad soluciones para aligerar las listas de espera
La Fundación FACUA y la UPO organizan una ponencia sobre cláusulas abusivas bancarias
FACUA rechaza que se perdone a las eléctricas el impuesto a la generación y que sólo baje el IVA 6 meses
Mapfre abona a un socio de FACUA 5.500 euros de la repatriación de su hijo fallecido en Madagascar
Tras la reclamación de FACUA, la AEPD elimina su línea 901 para atención a los usuarios
Tras la actuación de FACUA Sevilla, la Agencia Tributaria del Ayuntamiento elimina de su web su 902
El Observatorio de Desigualdad de Andalucía alerta de que la pandemia ha agravado las brechas sociales
La factura de la luz de junio ya es la más cara de la historia con los precios de las 3 primeras semanas
FACUA reclama al Gobierno de Asturias televisión y wifi gratuitas para los pacientes de hospitales
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