FACUA informa
Boletín semanal número 662
04/07/2021
FACUA insta a Vodafone a indemnizar a sus clientes de Badajoz y Alvarado por tenerlos 3 horas sin red
Los consumidores pagaremos este 2 de julio la luz más cara de la historia
El Gobierno aprueba una subida interanual de hasta el 7,3% en el kWh de gas natural
FACUA logra que el Ayuntamiento de Sevilla devuelva 223 euros a un usuario multado irregularmente
Cuatro años para devolver 560 euros a una usuaria tras acusarla de manipular el contador de gas
El junio más caro de la historia: la factura de la luz del usuario medio sube un 34% interanual
FACUA Sevilla resuelve tus dudas sobre las agencias de viajes
Wetaca informa de que los análisis de los táperes que pidió tirar no han detectado ninguna anomalía
FACUA analiza 15 ofertas de luz: Holaluz e Iberdrola, las más caras con discriminación horaria
FACUA Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales firman un convenio de colaboración
FACUA denuncia a HM Hospitales por sus líneas de atención al cliente de alto coste 901 y 902
FACUA Galicia insta a Salud a que dé marcha atrás al cierre de camas en los hospitales en verano
FACUA Comunidad Valenciana valora que Sanidad recupere la gestión pública del hospital de Torrevieja
Luz: FACUA Andalucía critica la insensatez de la Junta al inducir a contratar tarifas del mercado libre
FACUA Extremadura celebra su 3ª Asamblea General de Socios
Expediente sancionador a Santa Lucía por no disponer de una línea de atención al consumidor gratuita
Tras la actuación judicial de FACUA, devuelven 1.400 euros a una usuaria que no pudo viajar por la Covid
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