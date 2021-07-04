FACUA informa

Boletín semanal número 662
04/07/2021

FACUA insta a Vodafone a indemnizar a sus clientes de Badajoz y Alvarado por tenerlos 3 horas sin red

Los consumidores pagaremos este 2 de julio la luz más cara de la historia

El Gobierno aprueba una subida interanual de hasta el 7,3% en el kWh de gas natural

FACUA logra que el Ayuntamiento de Sevilla devuelva 223 euros a un usuario multado irregularmente

Cuatro años para devolver 560 euros a una usuaria tras acusarla de manipular el contador de gas

El junio más caro de la historia: la factura de la luz del usuario medio sube un 34% interanual

FACUA Sevilla resuelve tus dudas sobre las agencias de viajes

Wetaca informa de que los análisis de los táperes que pidió tirar no han detectado ninguna anomalía

FACUA analiza 15 ofertas de luz: Holaluz e Iberdrola, las más caras con discriminación horaria

FACUA Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales firman un convenio de colaboración

FACUA denuncia a HM Hospitales por sus líneas de atención al cliente de alto coste 901 y 902

FACUA Galicia insta a Salud a que dé marcha atrás al cierre de camas en los hospitales en verano

FACUA Comunidad Valenciana valora que Sanidad recupere la gestión pública del hospital de Torrevieja

Luz: FACUA Andalucía critica la insensatez de la Junta al inducir a contratar tarifas del mercado libre

FACUA Extremadura celebra su 3ª Asamblea General de Socios

Expediente sancionador a Santa Lucía por no disponer de una línea de atención al consumidor gratuita

Tras la actuación judicial de FACUA, devuelven 1.400 euros a una usuaria que no pudo viajar por la Covid

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