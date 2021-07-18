FACUA informa

Boletín semanal número 664
18/07/2021

FACUA y su Fundación reciben la visita del rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Consumo destina 2,9 millones a proyectos de asociaciones de consumidores

Movilizaciones convocadas por FACUA en 46 ciudades contra el tarifazo eléctrico

Camisetas con Pablo Iglesias en una diana: un juez investiga la web ultraderechista denunciada por FACUA

FACUA Madrid reclama la retirada urgente del amianto en los centros educativos de la capital

Primera quincena de julio: la subida interanual del recibo de la luz del usuario medio alcanza el 35%

Alertan del riesgo de rotura de los semimanillares de la KTM RC 390 R debido a un defecto

Endesa facturó a un usuario 4.428 euros por 2 meses de consumo: ha anulado el cargo tras intervenir FACUA

Iberdrola tiene la oferta de luz con discriminación horaria más cara en el último análisis de FACUA

FACUA Extremadura se reúne con Podemos para trasladarle sus reivindicaciones sobre el tarifazo eléctrico

FACUA denuncia a la Generalitat de Catalunya por la filtración de datos en su web de citas para vacunarse

FACUA Sevilla te informa sobre la tarifa social del agua

FACUA Sevilla se reúne con plataformas vecinales para tratar los constantes apagones de la ciudad

La PAH, APE y Sindicato de Inquilinos se unen a FACUA en las movilizaciones contra el tarifazo eléctrico

Calviño pretende eliminar la prohibición de que las telecos suban tarifas sin motivos válidos

La plataforma Aparcamientos Reina Sofía denuncia graves retrasos en las obras del parking del hospital

Tras la actuación de FACUA, Ryanair reembolsa 580 euros a una pasajera a la que cambió la hora del vuelo

Renfe prorroga la ampliación de los bonos Avant hasta el 31 de diciembre

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