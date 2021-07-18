FACUA informa
Boletín semanal número 664
18/07/2021
FACUA y su Fundación reciben la visita del rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Consumo destina 2,9 millones a proyectos de asociaciones de consumidores
Movilizaciones convocadas por FACUA en 46 ciudades contra el tarifazo eléctrico
Camisetas con Pablo Iglesias en una diana: un juez investiga la web ultraderechista denunciada por FACUA
FACUA Madrid reclama la retirada urgente del amianto en los centros educativos de la capital
Primera quincena de julio: la subida interanual del recibo de la luz del usuario medio alcanza el 35%
Alertan del riesgo de rotura de los semimanillares de la KTM RC 390 R debido a un defecto
Endesa facturó a un usuario 4.428 euros por 2 meses de consumo: ha anulado el cargo tras intervenir FACUA
Iberdrola tiene la oferta de luz con discriminación horaria más cara en el último análisis de FACUA
FACUA Extremadura se reúne con Podemos para trasladarle sus reivindicaciones sobre el tarifazo eléctrico
FACUA denuncia a la Generalitat de Catalunya por la filtración de datos en su web de citas para vacunarse
FACUA Sevilla te informa sobre la tarifa social del agua
FACUA Sevilla se reúne con plataformas vecinales para tratar los constantes apagones de la ciudad
La PAH, APE y Sindicato de Inquilinos se unen a FACUA en las movilizaciones contra el tarifazo eléctrico
Calviño pretende eliminar la prohibición de que las telecos suban tarifas sin motivos válidos
La plataforma Aparcamientos Reina Sofía denuncia graves retrasos en las obras del parking del hospital
Tras la actuación de FACUA, Ryanair reembolsa 580 euros a una pasajera a la que cambió la hora del vuelo
Renfe prorroga la ampliación de los bonos Avant hasta el 31 de diciembre
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