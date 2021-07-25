FACUA informa
Boletín semanal número 665
25/07/2021
Mars retira varios lotes de helados M&M's, Snickers y Twix por presencia de óxido de etileno
Un juez anula los 11.000 euros de deuda que Endesa reclamaba a una socia de FACUA acusándola de fraude
FACUA Sevilla critica que las empresas de préstamo de patinetes Voi y Reby olvidan el derecho a reclamar
Vodafone continuó inflando los recibos un año a una usuaria pese a admitir que la facturación era errónea
Hasta un 167% de diferencia en las tarifas de las ITV de los turismos según la comunidad autónoma
¿Viajas este verano? FACUA Sevilla te informa de tus derechos
21 días de julio: la subida interanual de la factura eléctrica del usuario medio supera ya los 22 euros
CTCs: FACUA inicia acciones judiciales para reclamar que las eléctricas devuelvan hasta 2.800 millones
FACUA Andalucía se reúne con UGT-A para hacer frente común ante las injusticias sociales
El precio de la luz bate todos los récords y se situará este miércoles en 106,57 euros el megavatio hora
Garzón cumple la reivindicación de FACUA y asumirá competencias para multar fraudes masivos
La bombona de butano sube en julio un 10,1% y alcanza los 15,37 euros
La luz alcanza este lunes el tercer precio más alto de la historia: 98,80 euros el megavatio hora
FACUA reclama a la Aesan que aclare qué helados ha ordenado retirar por presencia de óxido de etileno
BBVA, condenado a devolver a una socia de FACUA Madrid 982 euros de gastos hipotecarios
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