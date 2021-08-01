FACUA informa
Boletín semanal número 666
01/08/2021
FACUA insta a Bruselas a exigir más transparencia al sector de hoteles y vuelos en sus precios 'online'
Alertan de la presencia de salmonela en los fuet y secallona elaborados por Caula Aliments
Mercadona paga una multa de 2,5 millones por el sistema de reconocimiento facial denunciado por FACUA
Cuatro lotes de flan de vainilla La Fageda se suman a la alerta alimentaria por óxido de etileno
Vodafone cobró casi el doble durante dos años a una usuaria a la que ofertó una tarifa que ya no existía
FACUA Madrid solicita a la Consejería de Sanidad que dote de recursos a los centros sanitarios de Leganés
Al menos 4 helados de la marca IFA Eliges se suman a la alerta por la contaminación con óxido de etileno
FACUA Andalucía critica que el SAS recorte aún más la Atención Primaria en pleno aumento de la pandemia
Las tarifas de gas natural en el mercado libre inflan el kWh hasta un 44% frente a la regulada TUR
Al menos 46 variedades de helados de Nestlé están afectadas por la contaminación con óxido de etileno
Kutxabank informa a un usuario de que están sustrayéndole dinero de su cuenta... pero no se lo devuelve
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