FACUA informa
Boletín semanal número 667
08/08/2021
Bankia no devolvía 4 compras fraudulentas alegando sin pruebas que la víctima las validó con su móvil
FACUA accede a otra lista de helados Nestlé con óxido de etileno: el fabricante se niega a darla completa
'Veteyasanchez': Protección de Datos multa a una tienda 'online' denunciada por FACUA
La factura del suministro de agua varía hasta un 479% según un estudio de FACUA en 57 ciudades
Irregularidades en sus nuevas facturas: FACUA denuncia a Endesa, Iberdrola y Naturgy ante la CNMC
Santander devuelve a una socia de FACUA 2.930 euros cargados fraudulentamente en una web de criptomonedas
Banca, telecomunicaciones, sanidad y energía, lo más denunciado en FACUA en el primer semestre de 2021
La Aemps emite una alerta de control de mercado sobre Mascarillas Béjar
FACUA Sevilla te ofrece claves sobre la factura de la luz en la tarifa semirregulada PVPC
La factura eléctrica del usuario medio sube en julio un 36,2%: casi 23 euros más que hace un año
FACUA Sevilla denuncia a Endesa por los incesantes cortes de luz en la capital
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio