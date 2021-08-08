FACUA informa

Boletín semanal número 667
08/08/2021

Bankia no devolvía 4 compras fraudulentas alegando sin pruebas que la víctima las validó con su móvil

FACUA accede a otra lista de helados Nestlé con óxido de etileno: el fabricante se niega a darla completa

'Veteyasanchez': Protección de Datos multa a una tienda 'online' denunciada por FACUA

La factura del suministro de agua varía hasta un 479% según un estudio de FACUA en 57 ciudades

Irregularidades en sus nuevas facturas: FACUA denuncia a Endesa, Iberdrola y Naturgy ante la CNMC

Santander devuelve a una socia de FACUA 2.930 euros cargados fraudulentamente en una web de criptomonedas

Banca, telecomunicaciones, sanidad y energía, lo más denunciado en FACUA en el primer semestre de 2021

La Aemps emite una alerta de control de mercado sobre Mascarillas Béjar

FACUA Sevilla te ofrece claves sobre la factura de la luz en la tarifa semirregulada PVPC

La factura eléctrica del usuario medio sube en julio un 36,2%: casi 23 euros más que hace un año

FACUA Sevilla denuncia a Endesa por los incesantes cortes de luz en la capital

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