FACUA informa
Boletín semanal número 668
15/08/2021
FACUA Asturias insta a Infraestructuras a solventar las deficiencias de la carretera LLN-2
FACUA insta al Ayuntamiento de Plasencia a devolver los abonos de la piscina municipal clausurada
FACUA pide a la CNMC que investigue la drástica reducción del agua de embalses explotados por Iberdrola
#Las10deFACUA: reivindicaciones al Gobierno para bajar las tarifas y frenar los abusos de las eléctricas
FACUA difunde una tercera lista con más lotes de 14 variedades de helados Nestlé con óxido de etileno
FACUA critica que el Ayuntamiento canario de Teguise lance una campaña antihumos junto a una tabacalera
7 de cada 10 aerolíneas se saltan la ley obligando a llamar a teléfonos de atención al consumidor de pago
El precio de la luz alcanza el máximo histórico y se sitúa este lunes en 106,74 euros el megavatio hora
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