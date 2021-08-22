FACUA informa
Boletín semanal número 669
22/08/2021
FACUA Extremadura presenta alegaciones al borrador del anteproyecto de Ley del Ciclo Urbano del Agua
Tras la denuncia de FACUA Extremadura, el Ayuntamiento de Plasencia reembolsará los abonos de la piscina
Dos nuevos timos a través de WhatsApp suplantan la identidad de usuarios y piden dinero a sus contactos
FACUA Madrid ve preocupante el colapso de urgencias en los hospitales públicos de la Comunidad
29 variedades de helados marca Carrefour, afectados por la contaminación con óxido de etileno
92 euros: la factura eléctrica del usuario medio bate todos los récords en la primera quincena de agosto
FACUA Cádiz insta al Ayuntamiento de Tarifa y a la Junta a abrir de una vez la estación de autobuses
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