FACUA informa
Boletín semanal número 670
29/08/2021
FACUA denuncia a las principales telecos por sus penalizaciones por no devolver los 'routers'
FACUA pide que se garanticen los derechos de los usuarios tras el cierre de Alitalia
FACUA reclama la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso sobre las tarifas eléctricas
FACUA reclama a la CNMC que aclare qué eléctricas han inflado ilegalmente el precio de la energía
Un fallo en la web y la app de Endesa Energía XXI provoca errores en los cambios en la potencia de la luz
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