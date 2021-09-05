FACUA informa
Boletín semanal número 671
05/09/2021
Fraudes masivos: el Ministerio de Consumo deja sin respuesta 9 de cada 10 denuncias presentadas por FACUA
FACUA considera insuficiente la ampliación a diciembre de la devolución de las entradas de Extremoduro
FACUA Galicia participa en un curso de verano sobre consumo de la Universidad de Santiago de Compostela
FACUA insta a Eléctrica de Cádiz a anular su subida de tarifas por vulnerar la legislación
FACUA denuncia a Live Nation por dificultar el reembolso de las entradas de la gira de Extremoduro
Agosto finaliza con la factura de la luz más cara de la historia: 93,10 euros para el usuario medio
FACUA espera que Consumo esté vigilante ante la publicidad del juego tras las nuevas restricciones
Más productos con óxido de etileno: Decathlon anuncia la retirada de 5 cápsulas y barritas energéticas
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