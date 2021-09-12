FACUA informa
Boletín semanal número 672
12/09/2021
Su banco admitió que le sustrajeron 3.400 euros... pero American Express siguió reclamándoselos
FACUA no ha solicitado la medida que anuncia Ribera como "petición de las asociaciones de consumidores"
Un bar de Valladolid cobra hasta 15 euros por sentarse en terraza para ver los conciertos de las Fiestas
FACUA Málaga ofrece un ciclo de actividades formativas 'online' gratuito
La mayoría de las suministradoras de agua incumplen la ley que obliga a tener teléfonos gratuitos
Tras la acción de FACUA, ING devuelve 1.810 euros a una usuaria que fue víctima de 'phishing'
Competencia se niega a multar a Iberdrola pese a constatar que dio de alta a un usuario fraudulentamente
Caixabank, condenada a devolver 17.390 euros de cláusula suelo a un socio de FACUA Sevilla
105 euros: la factura eléctrica mensual del usuario medio, disparada en los primeros 7 días de septiembre
Las tarifas de gas natural en el mercado libre inflan el kWh hasta un 66% frente a la regulada TUR
Nueva denuncia a Live Nation: no informa del reembolso de las entradas de Perturbator y The Black Crowes
FACUA Asturias insta a resolver las deficiencias del sistema de cita previa de la Atención Primaria
Vodafone penalizó un usuario por cambiarse a otra compañía... pese a que la portabilidad nunca se realizó
Sánchez criticó a Rajoy por las tarifas eléctricas que ahora se compromete a igualar
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio