FACUA informa

Boletín semanal número 677
17/10/2021

Las tarifas de gas natural en el mercado libre son hasta un 103% más caras que las reguladas TUR

La factura eléctrica acumula una subida del 12% con respecto a 2018, el año que Sánchez promete igualar

FACUA Córdoba denuncia la injustificada subida de la factura de agua en la urbanización Las Jaras

Los afectados por el apagón en la comarca gaditana de La Janda pueden tener derecho a indemnizaciones

Tras la actuación de FACUA, Aguas de Teruel modifica su web y añade teléfonos de atención gratuitos

Sin hojas de reclamaciones: FACUA Sevilla denuncia a 4 firmas de alquiler de patinetes y motos eléctricas

FACUA denuncia al hotel alicantino Vivood por impedir el acceso a menores de 16 años

Europ Assistance evitó durante un año pagar 1.800 euros a una mujer que anuló un viaje por una enfermedad

FACUA Andalucía se suma a la concentración en defensa de un tren público, universal y de calidad

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