FACUA informa
Boletín semanal número 677
17/10/2021
Las tarifas de gas natural en el mercado libre son hasta un 103% más caras que las reguladas TUR
La factura eléctrica acumula una subida del 12% con respecto a 2018, el año que Sánchez promete igualar
FACUA Córdoba denuncia la injustificada subida de la factura de agua en la urbanización Las Jaras
Los afectados por el apagón en la comarca gaditana de La Janda pueden tener derecho a indemnizaciones
Tras la actuación de FACUA, Aguas de Teruel modifica su web y añade teléfonos de atención gratuitos
Sin hojas de reclamaciones: FACUA Sevilla denuncia a 4 firmas de alquiler de patinetes y motos eléctricas
FACUA denuncia al hotel alicantino Vivood por impedir el acceso a menores de 16 años
Europ Assistance evitó durante un año pagar 1.800 euros a una mujer que anuló un viaje por una enfermedad
FACUA Andalucía se suma a la concentración en defensa de un tren público, universal y de calidad
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