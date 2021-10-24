FACUA informa
Boletín semanal número 678
24/10/2021
FACUA Madrid pide a la Consejería de Hacienda que elimine sus líneas 901 para atención al contribuyente
FACUA Catalunya se reúne con el gremio de cerrajeros de Catalunya para abordar los abusos en el sector
La mitad de las grandes compañías de mensajería analizadas por FACUA no ofrecen teléfonos gratuitos
FACUA Sevilla se suma a las movilizaciones del sábado 23 de octubre para reivindicar la sanidad pública
FACUA Madrid abre en Leganés su sexta delegación en la Comunidad
FACUA Comunidad Valenciana se suma a la semana de lucha por un ferrocarril público, social y sostenible
FACUA considera lamentable que el Gobierno siga adelante con la implantación de peajes en las autovías
FACUA Cádiz denuncia a la suministradora de aguas del Campo de Gibraltar por su línea 902
FACUA Extremadura se suma a las movilizaciones por un tren sostenible y de calidad en la comunidad
Banca: FACUA pide a Garzón y Calviño que prohíban las comisiones a usuarios vulnerables por sacar dinero
FACUA Cádiz denuncia ante Consumo de la Junta de Andalucía la subida de tarifas de Eléctrica de Cádiz
Movistar devuelve más de 500 euros a un usuario tras cobrarle dos servicios de televisión durante 6 meses
FACUA Sevilla participa en una nueva charla informativa sobre el mercado eléctrico
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