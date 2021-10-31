FACUA informa

Boletín semanal número 679
31/10/2021

FACUA considera absolutamente insuficientes las medidas coyunturales del Gobierno sobre el bono social

FACUA participa en las II Jornadas Internacionales de Arbitraje de Consumo

FACUA Córdoba presenta sus alegaciones a las tarifas del taxi de la capital para 2022

FACUA Comunidad Valenciana se suma a la concentración por un tren sostenible y de calidad

La suministradora de agua de Toledo añade un teléfono gratuito en su web y facturas tras denunciar FACUA

FACUA exige controles exhaustivos en las fiestas de Halloween para garantizar las medidas sanitarias

FACUA denuncia a 13 entidades bancarias por no facilitar teléfonos gratuitos de atención al consumidor

FACUA considera crucial la norma que regulará la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores

FACUA pide al Servicio Gallego de Salud que sustituya su 902 para gestionar citas médicas y asistencia

¿Has pagado el impuesto de plusvalía? FACUA te ayuda a reclamar

FACUA Córdoba denuncia el cobro irregular de suplementos por parte del sector del taxi

FACUA se suma a la manifestación contra la subida de la luz del próximo 28 de octubre en Madrid

Caixabank debe devolver el dinero de los afectados por la estafa ocurrida en su sucursal de Chiclana

FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre los derechos básicos en el sector de seguros

Cetelem, condenada a devolver 33.000 euros a una socia de FACUA tras aplicarle intereses usureros 19 años

Orange vendió a un usuario voz y datos móviles para utilizar en su casa pese a que no tenía cobertura

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