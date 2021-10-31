FACUA informa
Boletín semanal número 679
31/10/2021
FACUA considera absolutamente insuficientes las medidas coyunturales del Gobierno sobre el bono social
FACUA participa en las II Jornadas Internacionales de Arbitraje de Consumo
FACUA Córdoba presenta sus alegaciones a las tarifas del taxi de la capital para 2022
FACUA Comunidad Valenciana se suma a la concentración por un tren sostenible y de calidad
La suministradora de agua de Toledo añade un teléfono gratuito en su web y facturas tras denunciar FACUA
FACUA exige controles exhaustivos en las fiestas de Halloween para garantizar las medidas sanitarias
FACUA denuncia a 13 entidades bancarias por no facilitar teléfonos gratuitos de atención al consumidor
FACUA considera crucial la norma que regulará la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores
FACUA pide al Servicio Gallego de Salud que sustituya su 902 para gestionar citas médicas y asistencia
¿Has pagado el impuesto de plusvalía? FACUA te ayuda a reclamar
FACUA Córdoba denuncia el cobro irregular de suplementos por parte del sector del taxi
FACUA se suma a la manifestación contra la subida de la luz del próximo 28 de octubre en Madrid
Caixabank debe devolver el dinero de los afectados por la estafa ocurrida en su sucursal de Chiclana
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre los derechos básicos en el sector de seguros
Cetelem, condenada a devolver 33.000 euros a una socia de FACUA tras aplicarle intereses usureros 19 años
Orange vendió a un usuario voz y datos móviles para utilizar en su casa pese a que no tenía cobertura
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