FACUA informa
Boletín semanal número 680
07/11/2021
FACUA Granada participa en el I Congreso Internacional 'Acción local frente al cambio climático'
FACUA advierte de que la nueva normativa de 'copyright' es un peligro para la libertad de expresión
FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Badajoz a garantizar la calidad del agua del barrio de Tulio
FACUA Asturias denuncia el caos en un campamento de verano de la empresa Eagle Road
El 81% de las multas que impuso la Junta en 2020 por vulnerar la ley de consumo no supera los mil euros
9 de cada 10 aseguradoras analizadas por FACUA se saltan la ley que obliga a dar teléfonos gratuitos
FACUA insta a Patrimonio Nacional a sustituir las líneas 902 que mantiene para la compra de entradas
FACUA Andalucía distribuye 470.000 folletos para fomentar la afiliación de los consumidores
FACUA denuncia a Netflix: la subida de precio de sus planes vulnera la legislación de consumo
FACUA Cádiz suscribe un acuerdo de colaboración con Onda Cádiz para desarrollar campañas de información
FACUA lanza una campaña en las calles de 16 ciudades contra los abusos del sector energético
FACUA participa en un curso sobre publicidad y derechos de los consumidores del Gobierno de Baleares
Consumo asume una reivindicación histórica de FACUA y podrá sancionar fraudes masivos
FACUA Sevilla celebró ocho talleres formativos en octubre
FACUA Galicia participa en una reunión sobre economía circular y sostenible en la industria conservera
Holaluz emitió a un usuario una factura 34 veces más cara de lo que le correspondía
La subida interanual de la factura eléctrica de octubre alcanza el 87%, según el análisis de FACUA
FACUA Cádiz critica la innecesaria digitalización del acceso al hospital Puerta del Mar
¿Tienes dudas sobre las comisiones bancarias? FACUA Sevilla te informa de tus derechos
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