FACUA informa

Boletín semanal número 680
07/11/2021

FACUA Granada participa en el I Congreso Internacional 'Acción local frente al cambio climático'

FACUA advierte de que la nueva normativa de 'copyright' es un peligro para la libertad de expresión

FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Badajoz a garantizar la calidad del agua del barrio de Tulio

FACUA Asturias denuncia el caos en un campamento de verano de la empresa Eagle Road

El 81% de las multas que impuso la Junta en 2020 por vulnerar la ley de consumo no supera los mil euros

9 de cada 10 aseguradoras analizadas por FACUA se saltan la ley que obliga a dar teléfonos gratuitos

FACUA insta a Patrimonio Nacional a sustituir las líneas 902 que mantiene para la compra de entradas

FACUA Andalucía distribuye 470.000 folletos para fomentar la afiliación de los consumidores

FACUA denuncia a Netflix: la subida de precio de sus planes vulnera la legislación de consumo

FACUA Cádiz suscribe un acuerdo de colaboración con Onda Cádiz para desarrollar campañas de información

FACUA lanza una campaña en las calles de 16 ciudades contra los abusos del sector energético

FACUA participa en un curso sobre publicidad y derechos de los consumidores del Gobierno de Baleares

Consumo asume una reivindicación histórica de FACUA y podrá sancionar fraudes masivos

FACUA Sevilla celebró ocho talleres formativos en octubre

FACUA Galicia participa en una reunión sobre economía circular y sostenible en la industria conservera

Holaluz emitió a un usuario una factura 34 veces más cara de lo que le correspondía

La subida interanual de la factura eléctrica de octubre alcanza el 87%, según el análisis de FACUA

FACUA Cádiz critica la innecesaria digitalización del acceso al hospital Puerta del Mar

¿Tienes dudas sobre las comisiones bancarias? FACUA Sevilla te informa de tus derechos

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