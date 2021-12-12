FACUA informa
Boletín semanal número 685
12/12/2021
FACUA Sevilla se suma a las concentraciones en defensa de la sanidad pública en La Vega del Guadalquivir
FACUA considera positivo que el Gobierno plantee la prohibición de fumar en las terrazas
FACUA alerta del riesgo de incendio de los Hyundai Tucson por un fallo en el sistema ABS
FACUA critica que el Gobierno autorice la venta de alimentos con la fecha de consumo preferente vencida
FACUA alerta de una nueva estafa por Bizum en plataformas de compraventa
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