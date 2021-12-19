FACUA informa

Boletín semanal número 686
19/12/2021

FACUA Galicia critica que la banca siga desatendiendo a los usuarios tras recibir 3 millones de la Xunta

FACUA Madrid inicia un ciclo formativo sobre consumo junto a las asociaciones vecinales de Leganés

Zurich paga a un socio de FACUA 1.344 euros tras negarse a reparar un parqué que peritó por videollamada

FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento que elabore el reglamento de las sillas de la Semana Santa

FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de Leganés mejoras urgentes en el servicio de limpieza

FACUA Sevilla sale a la calle para defender la sanidad pública

Récord en el precio de la luz en la primera quincena de diciembre: la factura mensual sería de 134 euros

Vodafone rechazó ilegalmente el derecho a cancelar sin coste un alta en 14 días porque instaló la fibra

FACUA Madrid imparte un taller sobre la historia de la organización dentro del movimiento consumerista

FACUA Madrid se suma a un manifiesto por los derechos e inclusión de migrantes y refugiados

FACUA Andalucía se moviliza contra la apertura de las grandes superficies en domingos y festivos

El Congreso debate si admite a trámite la propuesta de ley de vivienda de las entidades sociales

FACUA denuncia a ING por trato discriminatorio a personas con diversidad funcional

No tener las tarifas de gas natural reguladas por el Gobierno puede encarecer el recibo hasta un 95%

Línea Directa indemniza con 1.711 euros a un cliente que tuvo que reparar su coche con su propio dinero

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