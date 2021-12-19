FACUA informa
Boletín semanal número 686
19/12/2021
FACUA Galicia critica que la banca siga desatendiendo a los usuarios tras recibir 3 millones de la Xunta
FACUA Madrid inicia un ciclo formativo sobre consumo junto a las asociaciones vecinales de Leganés
Zurich paga a un socio de FACUA 1.344 euros tras negarse a reparar un parqué que peritó por videollamada
FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento que elabore el reglamento de las sillas de la Semana Santa
FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de Leganés mejoras urgentes en el servicio de limpieza
FACUA Sevilla sale a la calle para defender la sanidad pública
Récord en el precio de la luz en la primera quincena de diciembre: la factura mensual sería de 134 euros
Vodafone rechazó ilegalmente el derecho a cancelar sin coste un alta en 14 días porque instaló la fibra
FACUA Madrid imparte un taller sobre la historia de la organización dentro del movimiento consumerista
FACUA Madrid se suma a un manifiesto por los derechos e inclusión de migrantes y refugiados
FACUA Andalucía se moviliza contra la apertura de las grandes superficies en domingos y festivos
El Congreso debate si admite a trámite la propuesta de ley de vivienda de las entidades sociales
FACUA denuncia a ING por trato discriminatorio a personas con diversidad funcional
No tener las tarifas de gas natural reguladas por el Gobierno puede encarecer el recibo hasta un 95%
Línea Directa indemniza con 1.711 euros a un cliente que tuvo que reparar su coche con su propio dinero
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