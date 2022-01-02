FACUA informa
Boletín semanal número 688
02/01/2022
Los consumidores sufrirán en enero una subida interanual de hasta un 14% en el gas natural
FACUA Sevilla informa de los derechos de los usuarios ante los abusos de la banca
Sánchez incumple su promesa: la factura eléctrica del usuario medio en 2021, un 21% más cara que en 2018
FACUA Sevilla imparte una charla informativa sobre el sector eléctrico en Dos Hermanas
Lastminute, multada con 3.000 euros por no reembolsar a un socio de FACUA un vuelo cancelado por la Covid
El Gobierno traslada de juzgados las demandas de consumidores en lugar de reforzar la vía extrajudicial
Bonos de transporte: la mejor opción para ahorrar al moverse por Sevilla, según un estudio de FACUA
FACUA Madrid exige a la Comunidad más frecuencia de los convoyes del Metro para evitar la sobreocupación
FACUA Comunidad Valenciana edita una guía sobre los derechos de los usuarios en el comercio electrónico
Baleares confirma una multa de 24.000 euros a Naturgy por publicitar sus tarifas sin impuestos
Copenhague, Londres y Berna, las capitales europeas con los precios de cine más altos
Vitaldent infló el precio de dos implantes tras cobrarlos: devuelve 1.700 euros a una socia de FACUA
Procesada la mujer investigada por suplantar y acceder a comunicaciones privadas de Rubén Sánchez
Alertan de un problema con el 'software' de la interfaz de sistemas integrados del Opel Mokka
Brote de salmonelosis en asilos de Madrid: FACUA reclama que hagan pública la marca de las hamburguesas
14 horas encerrados sin comer en residencias de ancianos: FACUA Euskadi exige transparencia
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio