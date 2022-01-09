FACUA informa

Boletín semanal número 689
09/01/2022

El Juzgado confirma una sanción de 24.000 euros a Coosur por vender como "virgen" aceite lampante

Alertan de la retirada de un medicamento para la cistitis por una presencia elevada de óxido de etileno

FACUA alerta de la retirada de dos cargadores vendidos en Flying Tiger por riesgo de descarga eléctrica

El Servicio Vasco de Salud reduce el horario de 62 centros de salud: FACUA Euskadi exige medidas

FACUA responsabiliza al abandono de la Atención Primaria del colapso del sistema de salud pública

FACUA Madrid se suma a la petición social de retirada de la Ley Ómnibus del Gobierno de Díaz Ayuso

Endesa multiplicó por 20 el consumo de una usuaria: tras actuar FACUA, le ha devuelto 415 euros

Tras la denuncia de FACUA, Baleares abre expediente sancionador a Aldi, Lidl y Dia por sus roscones

Sólo 9 de los 35 centros de salud de Sevilla abren por la tarde en Navidad: FACUA exige explicaciones

Aumenta la lista de parques infantiles abandonados en Badajoz: FACUA Extremadura exige medidas

Falsa nata: FACUA denuncia a cinco fabricantes y cadenas de supermercados por fraude en roscones de Reyes

FACUA alerta de un fraude que suplanta a Uber para robar información bancaria de los usuarios

FACUA Madrid ve escandaloso que el Gobierno de Díaz Ayuso siga sin dar recursos a los centros sanitarios

FACUA denuncia a la eléctrica Bulb por subir las tarifas un 65% a sus clientes vulnerando la ley

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