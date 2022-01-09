FACUA informa
Boletín semanal número 689
09/01/2022
El Juzgado confirma una sanción de 24.000 euros a Coosur por vender como "virgen" aceite lampante
Alertan de la retirada de un medicamento para la cistitis por una presencia elevada de óxido de etileno
FACUA alerta de la retirada de dos cargadores vendidos en Flying Tiger por riesgo de descarga eléctrica
El Servicio Vasco de Salud reduce el horario de 62 centros de salud: FACUA Euskadi exige medidas
FACUA responsabiliza al abandono de la Atención Primaria del colapso del sistema de salud pública
FACUA Madrid se suma a la petición social de retirada de la Ley Ómnibus del Gobierno de Díaz Ayuso
Endesa multiplicó por 20 el consumo de una usuaria: tras actuar FACUA, le ha devuelto 415 euros
Tras la denuncia de FACUA, Baleares abre expediente sancionador a Aldi, Lidl y Dia por sus roscones
Sólo 9 de los 35 centros de salud de Sevilla abren por la tarde en Navidad: FACUA exige explicaciones
Aumenta la lista de parques infantiles abandonados en Badajoz: FACUA Extremadura exige medidas
Falsa nata: FACUA denuncia a cinco fabricantes y cadenas de supermercados por fraude en roscones de Reyes
FACUA alerta de un fraude que suplanta a Uber para robar información bancaria de los usuarios
FACUA Madrid ve escandaloso que el Gobierno de Díaz Ayuso siga sin dar recursos a los centros sanitarios
FACUA denuncia a la eléctrica Bulb por subir las tarifas un 65% a sus clientes vulnerando la ley
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