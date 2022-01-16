FACUA informa
Boletín semanal número 690
16/01/2022
FACUA Madrid critica que el Consorcio impida transferir el dinero del abono de 30 días al anual
Condenado el Servicio Extremeño de Salud a indemnizar a un paciente por tardar casi 3 años en ser operado
FACUA considera desproporcionado el máximo de 2,94 euros para los test de antígenos anunciado por Darias
FACUA reclama al Gobierno que aclare si sigue apostando por la ganadería extensiva frente a la intensiva
Multitud de citas para la tercera dosis anuladas por la Junta: FACUA Andalucía critica la falta de avisos
Nationale Nederlanden indemniza a una socia de FACUA por no prestarle su servicio "manitas en el hogar"
Tras la denuncia de FACUA, el hotel alicantino Vivood deja de anunciarse como "sólo para adultos"
El Gobierno andaluz disfraza de "trabas administrativas" la eliminación de derechos de los consumidores
El Tribunal Supremo condena a Mapfre a pagar 3,8 millones a víctimas de Spanair
FACUA Euskadi critica que Salud eluda concretar medidas para acabar con el colapso sanitario
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio