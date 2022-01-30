FACUA informa
Boletín semanal número 692
30/01/2022
FACUA Sevilla informa de los derechos de los usuarios ante las clínicas y aseguradoras de salud privadas
Enterprise lo deja tirado a 550 km de casa: cancela el alquiler del coche horas antes y cierra la oficina
FACUA se suma a la petición a varias comunidades autónomas de una ley que prohíba fumar en terrazas
FACUA considera ilegal la negativa de los bancos a dar atención personal a consumidores vulnerables
FACUA Galicia imparte una charla 'online' sobre el suministro eléctrico
Agua no potable en La Alcaidesa (Cádiz): los afectados pueden reclamar a Aqualia los gastos ocasionados
Liberty indemniza con 971 euros a una usuaria cuyo vecino rompió su pared aparcando y se le coló una rata
Autobuses públicos con reiteradas averías en Gijón: FACUA Asturias pide que se garantice un buen servicio
FACUA Andalucía rechaza la proposición de ley para la ordenación de zonas de regadío de Doñana
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