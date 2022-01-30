FACUA informa

Boletín semanal número 692
30/01/2022

FACUA Sevilla informa de los derechos de los usuarios ante las clínicas y aseguradoras de salud privadas

Enterprise lo deja tirado a 550 km de casa: cancela el alquiler del coche horas antes y cierra la oficina

FACUA se suma a la petición a varias comunidades autónomas de una ley que prohíba fumar en terrazas

FACUA considera ilegal la negativa de los bancos a dar atención personal a consumidores vulnerables

FACUA Galicia imparte una charla 'online' sobre el suministro eléctrico

Agua no potable en La Alcaidesa (Cádiz): los afectados pueden reclamar a Aqualia los gastos ocasionados

Liberty indemniza con 971 euros a una usuaria cuyo vecino rompió su pared aparcando y se le coló una rata

Autobuses públicos con reiteradas averías en Gijón: FACUA Asturias pide que se garantice un buen servicio

FACUA Andalucía rechaza la proposición de ley para la ordenación de zonas de regadío de Doñana

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