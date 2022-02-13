FACUA informa
Boletín semanal número 694
13/02/2022
FACUA Sevilla imparte un taller acerca de los suministros básicos de agua, gas y teléfono
FACUA considera lamentable que Garzón afirme que han aplicado "medidas suficientes" para "rebajar" la luz
Abandonado desde 2017: FACUA Asturias exige la rehabilitación del centro de salud La Manjoya
El BdE 'olvida' que la directiva de cuentas de pago básicas recoge el derecho a sacar dinero en oficinas
FACUA Madrid abre en Getafe un nuevo punto de información en la Comunidad
FACUA Sevilla celebra una asamblea de afectados por el cártel de coches en La Algaba
FACUA Catalunya se reúne con la entidad de ayuda a las personas mayores Avismon
La Justicia confirma una multa de 21.500 euros a Iberia por cobrar 30 en la devolución de unos billetes
Oleada de actos vandálicos en la línea Bilbao-Orduña: FACUA Euskadi exige mayor seguridad
FACUA Andalucía advierte de los problemas que acarreará cambiar el modo de solicitar la baja por Covid
FACUA Sevilla llama a la movilización en defensa de la sanidad pública el próximo 19 de febrero
Brote de salmonelosis en asilos de Madrid: La Aesan se niega a hacer pública la marca de las hamburguesas
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