FACUA informa

Boletín semanal número 694
13/02/2022

FACUA Sevilla imparte un taller acerca de los suministros básicos de agua, gas y teléfono

FACUA considera lamentable que Garzón afirme que han aplicado "medidas suficientes" para "rebajar" la luz

Abandonado desde 2017: FACUA Asturias exige la rehabilitación del centro de salud La Manjoya

El BdE 'olvida' que la directiva de cuentas de pago básicas recoge el derecho a sacar dinero en oficinas

FACUA Madrid abre en Getafe un nuevo punto de información en la Comunidad

FACUA Sevilla celebra una asamblea de afectados por el cártel de coches en La Algaba

FACUA Catalunya se reúne con la entidad de ayuda a las personas mayores Avismon

La Justicia confirma una multa de 21.500 euros a Iberia por cobrar 30 en la devolución de unos billetes

Oleada de actos vandálicos en la línea Bilbao-Orduña: FACUA Euskadi exige mayor seguridad

FACUA Andalucía advierte de los problemas que acarreará cambiar el modo de solicitar la baja por Covid

FACUA Sevilla llama a la movilización en defensa de la sanidad pública el próximo 19 de febrero

Brote de salmonelosis en asilos de Madrid: La Aesan se niega a hacer pública la marca de las hamburguesas

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