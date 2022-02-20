FACUA informa
Boletín semanal número 695
20/02/2022
Las organizaciones sociales sevillanas invocan a la población a defender la sanidad pública en la calle
FACUA insta a Sanidad de Aragón a reforzar el personal sanitario de su sistema de salud
¿Te han dado de alta indebidamente en un fichero de morosos? FACUA lanza la campaña #yonosoymoroso
#yonosoymoroso Únete a la plataforma de afectados por irregularidades con los registros de morosos
Brote de salmonelosis en Europa: FACUA reclama que se haga pública la información sobre los huevos
FACUA denuncia a 42 compañías de autobuses urbanos por no ofrecer líneas gratuitas de atención al usuario
FACUA Málaga logra una indemnización de 1.100 euros por los daños de una subida de tensión eléctrica
España, quinto país de la UE que más reduce la cantidad de residuos producidos por ciudadano
5 horas de espera para las citas no urgentes: FACUA Euskadi exige mejoras en el servicio de ambulancia
Los dirigentes malagueños de FACUA, CCOO y UGT llaman a defender la sanidad pública el próximo sábado
FACUA, UGT y CCOO llaman a defender la sanidad pública en las calles de Cádiz el próximo sábado
Febrero va camino de traer la mayor subida de la luz de la historia, según el análisis de FACUA
FACUA te da las claves para evitar ser víctima de 'phishing'
FACUA Madrid solicita de nuevo al Gobierno de la Comunidad la creación de una red de residencias públicas
FACUA Córdoba advierte del abandono de la Estación de Autobuses de la capital
Tras la denuncia de FACUA Asturias, Consumo abre expediente sancionador a la academia Estudios Europa
FACUA logra que Línea Directa abone a una usuaria 877 euros que pagó de su bolsillo para una reparación
La sociedad civil andaluza llama a la movilización ciudadana el próximo 19F por la sanidad pública
FACUA Sevilla celebra una formación sobre el nuevo esquema de la factura de la luz en Ciudad Jardín
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