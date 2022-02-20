FACUA informa

Boletín semanal número 695
20/02/2022

Las organizaciones sociales sevillanas invocan a la población a defender la sanidad pública en la calle

FACUA insta a Sanidad de Aragón a reforzar el personal sanitario de su sistema de salud

¿Te han dado de alta indebidamente en un fichero de morosos? FACUA lanza la campaña #yonosoymoroso

#yonosoymoroso Únete a la plataforma de afectados por irregularidades con los registros de morosos

Brote de salmonelosis en Europa: FACUA reclama que se haga pública la información sobre los huevos

FACUA denuncia a 42 compañías de autobuses urbanos por no ofrecer líneas gratuitas de atención al usuario

FACUA Málaga logra una indemnización de 1.100 euros por los daños de una subida de tensión eléctrica

España, quinto país de la UE que más reduce la cantidad de residuos producidos por ciudadano

5 horas de espera para las citas no urgentes: FACUA Euskadi exige mejoras en el servicio de ambulancia

Los dirigentes malagueños de FACUA, CCOO y UGT llaman a defender la sanidad pública el próximo sábado

FACUA, UGT y CCOO llaman a defender la sanidad pública en las calles de Cádiz el próximo sábado

Febrero va camino de traer la mayor subida de la luz de la historia, según el análisis de FACUA

FACUA te da las claves para evitar ser víctima de 'phishing'

FACUA Madrid solicita de nuevo al Gobierno de la Comunidad la creación de una red de residencias públicas

FACUA Córdoba advierte del abandono de la Estación de Autobuses de la capital

Tras la denuncia de FACUA Asturias, Consumo abre expediente sancionador a la academia Estudios Europa

FACUA logra que Línea Directa abone a una usuaria 877 euros que pagó de su bolsillo para una reparación

La sociedad civil andaluza llama a la movilización ciudadana el próximo 19F por la sanidad pública

FACUA Sevilla celebra una formación sobre el nuevo esquema de la factura de la luz en Ciudad Jardín

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos